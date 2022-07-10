新华社北京7月10日电 英国首相鲍里斯·约翰逊宣布辞去执政党保守党党首和首相职务后，多名保守党成员8日和9日相继宣布竞选党首。英国媒体报道，保守党预计下周公布选举时间表，新任党首有望9月出任首相一职。

现阶段，已明确加入选战的包括前财政大臣里希·苏纳克、议会下院外交委员会主席汤姆·图根达特、总检察长苏拉·布雷弗曼以及前政务次官基米·巴德诺赫。

按英国媒体说法，目前没有竞争者具备明显优势。奥皮纽姆咨询公司一项最新民调结果显示，引发约翰逊政府“离职潮”的苏纳克是领跑者之一，获得四分之一保守党成员支持。

这项民调同时显示，外交大臣伊丽莎白·特拉斯在保守党成员中人气排名第二，获得21%的支持率，不过特拉斯尚未宣布加入选战；国防大臣本·华莱士排名第三，获得12%的支持率。华莱士9日说，他不准备参与角逐。

苏纳克5日辞去财政大臣职务。他在辞职信中指责约翰逊不称职，称对其失去信心。按他的说法，他和约翰逊试图在经济政策上达成一致，但两人看法差异巨大，无法弥合。

约翰逊宣布辞职后，苏纳克8日正式宣布参加新首相角逐。他通过社交媒体发表视频讲话，承诺将“真诚、严肃、坚定”地应对英国当前经济困境。

近期，英国食品价格持续大幅上涨，汽油价格破纪录，民众生活成本不断增加。英国国家统计局数据显示，英国5月份消费者价格指数(CPI)同比上涨9.1%，继4月份后再创40年来新高。

苏纳克在视频中说：“必须有人抓住这一刻，作出正确决定。这就是我想成为保守党新任党首和首相的原因。”

苏纳克因在新冠疫情期间实施的经济政策而收获好评，但他随后卷入违反防疫规定的“聚会门”丑闻，人气出现下跌。此外，他还被批评未能有效应对英国家庭生活成本上涨问题。

按英国媒体说法，除苏纳克等已明确参选的4人外，另有多名“潜在选手”。他们分别是特拉斯、前外交大臣杰里米·亨特、前卫生大臣赛义德·贾维德、新获任命的财政大臣纳齐姆·扎哈维以及前国防大臣彭妮·莫当特等。

约翰逊7日在伦敦唐宁街10号门前发表讲话说，他辞去保守党党首和首相职务，但将留任至新领导人产生。（张旌）

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