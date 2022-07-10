人民网曼谷7月9日电 （记者孙广勇）7月9日，泰国孔敬大学孔子学院联合中文联盟举办了中国职业院校“中文+职业技能”教育泰国东北部宣讲培训会。

本次活动是泰国教育部职业教育委员会与孔敬大学孔子学院新签合作协议框架下的首次宣讲培训活动，得到了泰国孔子学院（课堂）发展联盟的大力支持。陕西国防工业职业技术学院、重庆电子工程职业学院、咸阳职业技术学院、南京信息职业技术学院等四所中国双高职业院校通过线上平台为泰国22个府的职业院校教师进行了宣讲培训。

泰国教育部职业教育委员会职业标准审核局委员陈吉表示，此次活动让泰国师生看到了孔敬大学孔子学院作为全球“示范孔子学院”的引领作用及服务泰国职业教育发展的决心和能力。她相信此次宣讲培训会不仅能够给泰东北职业院校的本土中文教师带来良好启迪，还能助力泰国教育部职业教育委员会与孔敬大学孔子学院的合作关系再上新台阶。

中文联盟主席王锦红表示，愿与泰国教育部职教委、孔敬大学孔子学院加深合作，通过中文课程更好地服务泰国本土教师培训。同时与中国知名职业院校合作，发挥中文联盟平台作用，将国内优质职业教育资源推广到泰国，助力泰国职业教育发展以及中国职业教育国际化；共同探索“中文+职业技能”国际化发展模式，打造具有完整生态链的“中文+职业技能”教育“生态圈”，建设“中文+职业技能”教育资源共享平台，更好地为各国中文学习者提供服务。

陕西国防工业职业技术学院介绍了其国家示范性重点建设专业——机电一体化技术专业的历史沿革、专业定位、人才培养、培养成效。重庆电子工程职业学院聚焦国家高水平建设专业物联网专业群和信息安全技术应用专业。咸阳职业技术学院以主题讲座的方式，聚焦学前教育这一学校重点建设的高水平专业群，以《幼儿早期教育》为题展开培训。南京信息职业技术学院重点介绍了电子产品质量检测专业群与现代通信技术专业群。

泰国素林职业学院教师蓬披奇说：“听完宣讲会，我得到了很多收获，这些学校都很优秀，他们介绍的都是现在泰国经济迫切需要发展的领域，有很大的前景。我会把我听到的内容告诉我的学生们，希望他们有机会能到中国学习，也希望中泰两国职业院校之间有更多的合作和交流。”

泰国孔敬大学孔子学院在“中文+职业技能”教育方面有着丰富的经验，“中泰高铁汉语培训项目”已经成为“一带一路”沿线国家职业教育的经典案例。本次“中文+职业技能”教育泰国东北部宣讲培训会以职业教育为纽带，联通中泰各方，以“中文+技能”培训为抓手，持续为泰国职业院校师生赋值增能，加深了泰国职业院校师生对中国职业院校的理解和认识，加强了中泰职业院校之间的互动和交流。共同培养既懂中文又懂技术的复合型高技能人才，为两国的社会经济发展做出切实贡献。

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