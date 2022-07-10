人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国影视海外传播品牌“China Zone”于巴西开播

2022年07月10日09:50 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网里约热内卢7月8日电 （记者毕梦瀛）中国影视海外传播品牌“China Zone”于当地时间8日在巴西举办开播仪式。巴西民众可以通过该平台观看有葡萄牙文字幕的中国电影、电视、纪录片、动画片等影视节目，进一步了解中国和中国文化。

中国驻里约热内卢总领事田敏在开播仪式上发表视频致辞表示，“China Zone”在巴西上线是中巴两国在数字化时代影视文化产业合作的重要成果，必将为巴西人民提供更多的观影渠道、更加丰富的内容选择、更为便捷的了解中国文化的窗口。她同时希望两国影视从业人员以此为契机，进一步密切交往与合作，促进双方文化市场的发展与繁荣。

中国国际电视总公司节目代理部总经理助理蔡丹翔指出，“China Zone”中国影视节目专区正式开播，是中巴电视文化交流的一件值得庆贺的大事。随着“China Zone”的正式开播，还会有更多的精彩作品呈现给大家。

“China Zone”为中国国际电视总公司搭建的中国影视节目海外传播品牌，目前已登陆全球多类新媒体平台，如YouTube、Facebook、Amazon、Rakuten Viki、SPB等，以27种语言覆盖全球200多个国家和地区， 播出影视剧、纪录片、动画片、综艺等各类优秀中国影视节目。已形成综合类与垂直类结合、广覆盖与区域性互补的立体化格局，有力推动中华影视节目海外融媒体传播。

“China Zone”在巴西通过康桥博智文化传媒公司的平台落地，上线后首批推出的节目包括古装电视剧《凤弈》、动画片《熊猫和小鼹鼠》等，节目配有葡萄牙文字幕，巴西民众在平台注册后即可免费观看。

康桥博智文化传媒公司总经理陈翔广表示：“我们希望通过这个平台让巴西和整个拉美的民众更好地了解中国、喜欢中国，通过这种数字化形式的文化传播增进双方的文化交流。”

(责编：苏缨翔、刘慧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部