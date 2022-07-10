人民网里约热内卢7月8日电 （记者毕梦瀛）中国影视海外传播品牌“China Zone”于当地时间8日在巴西举办开播仪式。巴西民众可以通过该平台观看有葡萄牙文字幕的中国电影、电视、纪录片、动画片等影视节目，进一步了解中国和中国文化。

中国驻里约热内卢总领事田敏在开播仪式上发表视频致辞表示，“China Zone”在巴西上线是中巴两国在数字化时代影视文化产业合作的重要成果，必将为巴西人民提供更多的观影渠道、更加丰富的内容选择、更为便捷的了解中国文化的窗口。她同时希望两国影视从业人员以此为契机，进一步密切交往与合作，促进双方文化市场的发展与繁荣。

中国国际电视总公司节目代理部总经理助理蔡丹翔指出，“China Zone”中国影视节目专区正式开播，是中巴电视文化交流的一件值得庆贺的大事。随着“China Zone”的正式开播，还会有更多的精彩作品呈现给大家。

“China Zone”为中国国际电视总公司搭建的中国影视节目海外传播品牌，目前已登陆全球多类新媒体平台，如YouTube、Facebook、Amazon、Rakuten Viki、SPB等，以27种语言覆盖全球200多个国家和地区， 播出影视剧、纪录片、动画片、综艺等各类优秀中国影视节目。已形成综合类与垂直类结合、广覆盖与区域性互补的立体化格局，有力推动中华影视节目海外融媒体传播。

“China Zone”在巴西通过康桥博智文化传媒公司的平台落地，上线后首批推出的节目包括古装电视剧《凤弈》、动画片《熊猫和小鼹鼠》等，节目配有葡萄牙文字幕，巴西民众在平台注册后即可免费观看。

康桥博智文化传媒公司总经理陈翔广表示：“我们希望通过这个平台让巴西和整个拉美的民众更好地了解中国、喜欢中国，通过这种数字化形式的文化传播增进双方的文化交流。”

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