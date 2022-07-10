人民网卡迪夫7月7日电 （记者邢雪、余颖）日前，威尔士多位政界、商界、学界人士与访问威尔士的中国驻英国大使郑泽光会见时表示，威尔士各界重视对华关系，与中国在众多领域合作顺利，期待进一步与中国开展互利合作，增进交流。

威尔士政府经济部长格辛在与郑泽光大使会见时表示，威尔士政府高度重视对华关系，致力于同重庆市拓展各领域友好交流与务实合作。威尔士欢迎更多中国企业来威尔士投资，希望看到更多中国留学生和游客前来学习和观光。威尔士在农业、高附加值制造业、生命科学、可再生能源等领域有突出优势，希望进一步开拓中国市场，期待同中国成为建设性合作伙伴。希望双方共同努力，持续深化教育、文化、旅游、体育等其他领域的合作。

郑泽光大使对威尔士政府致力于发展对华关系表示赞赏，指出威尔士有独特历史文化和得天独厚的资源禀赋，发展潜力巨大。郑泽光大使介绍了中国高效统筹疫情防控和经济社会发展取得的巨大成果，表示中国正在扎实推进高质量发展，扩大高水平对外开放。中方愿同威尔士加强交流合作，实现优势互补、互利共赢。中方继续鼓励重庆市深化同威尔士各领域友好交流合作。希望双方加强发展战略对接，积极寻找合作契合点。充分挖掘潜力，扩大双边贸易。鼓励双方工商界加强对话沟通，探讨更多投资合作机遇。希望双方积极拓展绿色产业、金融科技、创意产业合作，进一步挖掘教育、文化、旅游、体育等领域合作潜力。郑泽光大使表示，中方愿与威尔士政府和各界共同努力，推动双方合作潜力转化为实际成果，更好造福双方人民。

卡迪夫市市长欣奇向郑泽光大使介绍了卡迪夫近年来发展情况，表示该市经过多年努力，在保持自身历史文化传统的同时，推动经济实现转型升级，提升了科技创新和教育文化水平。卡迪夫把中国视为发展机遇，期待和厦门等中国城市深化交流与合作。卡迪夫欢迎中国企业前来发展，也希望有更多中国学生和游客前来学习和观光。

根据英中贸易协会（CBBC）的数据，2021年第三季度，威尔士是英国对华出口增长最快的地区，比 2020 年同期增长了 59.2%。威尔士商会主席斯莱文表示，威尔士近年来科技创新产业快速发展，拥有世界领先的金融科技、新兴科技、信息技术等企业。中国经济社会发展取得举世瞩目的成就，为威尔士企业拓展对华合作提供了重要机遇。威尔士商会愿支持更多当地企业同中国企业建立伙伴关系，积极拓展互利合作。

位于威尔士的卡迪夫大学拥有深厚历史底蕴和开放多元的校园文化，是英国一流研究型高校。卡迪夫大学坚定致力于推进中英教育交流合作，同中国厦门大学、北京师范大学、北京大学建立了长期合作关系，有关项目深受师生欢迎，对促进双方教学和科研等能力提升发挥了重要作用。卡迪夫大学校长里奥顿热情欢迎郑泽光大使时隔36年后重访母校。他表示，欢迎更多优秀中国留学生前来学习。希望疫情结束后能和中国高校开展更多线下交流。该校也愿和中国产业界加强合作，推动科研成果的转化和运用。

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