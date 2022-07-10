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联合国秘书长呼吁在气候危机等三大领域采取紧急多边行动

2022年07月10日09:23 | 来源：新华网
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新华社联合国7月8日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯8日在印尼巴厘岛举行的二十国集团外长会上发表视频讲话时指出，国际社会应在气候危机等三大领域采取紧急多边行动，并强调加强多边主义是通往和平世界的唯一途径。

古特雷斯说,气候危机是“头号紧急事件”。各国应开展一场可再生能源革命。当前的首要任务是“结束全球对化石燃料的依赖”。为此，从今年开始，富裕国家必须最终兑现向发展中国家提供1000亿美元气候融资的承诺。

古特雷斯指出，粮食、能源和金融危机是需要开展紧急多边行动的第二大领域。目前，食品价格接近历史最高水平，化肥价格上涨了一倍多。他呼吁国际社会共同努力，稳定全球粮食和能源市场，支持发展中经济体。与此同时，应努力为最贫穷的国家和社区提供资源和财政空间。为实现上述目标，全球金融体系必须灵活地、相互理解地使用所有可用的工具。

古特雷斯表示，第三个领域是不平等的疫情后经济复苏问题。许多发展中国家在疫情期间遭受了“毁灭性的经济损失”，但无法获得复苏所需资金。为此，国际社会需要一项“新的全球协议”来重新平衡电力和财政资源，使发展中国家能够投资于可持续发展目标。此外，国际债务架构亟须改革，应建立一个考虑到脆弱性的并“有操作性的债务减免和重组框架”，改变信用评级并增加特别提款权。要努力通过共享许可证并提供技术和资金支持，增加能够生产新冠疫苗、疗法和检测方法的国家数量。

古特雷斯强调，加强各国之间的合作是通往一个和平、稳定和繁荣世界的唯一可持续的道路。“加强多边主义”不是一种选项，而是一种必需。

(责编：苏缨翔、徐祥丽)

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