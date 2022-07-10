本报记者 刘 慧

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，给人类提出了必须严肃对待的挑战。马来西亚新亚洲战略研究中心主席翁诗杰日前接受本报记者采访时表示，在这样一个关乎世界和平发展的关键时刻，“全球安全倡议契合现实需要，符合爱好和平发展的国家和人民的诉求”。

翁诗杰表示，当前传统与非传统安全领域存在诸多变数，主要原因在于一些西方国家沉迷于地缘政治博弈，导致全球面临巨大信任赤字。一些国家深陷冷战思维、零和博弈的泥潭，热衷于以意识形态划线、搞单边制裁、搞封闭排他的“小圈子”。

翁诗杰表示，全球安全倡议坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，内涵丰富。共同，即尊重和保障每一个国家的安全，不能让一个国家安全而其他国家不安全、一部分国家安全而另一部分国家不安全，更不能牺牲别国安全以谋求自身所谓绝对安全；综合，就是统筹维护传统领域安全和非传统领域安全，通盘考虑相关安全问题的历史经纬和现实状况，协调推进全球安全治理；合作，即通过对话合作促进国家和地区安全，增进战略互信，以合作谋和平、促安全，以和平方式解决争端；可持续，就是坚持发展和安全并重，通过发展改善民生，缩小贫富差距，夯实安全根基，实现持久安全。

“全球安全倡议明确提出反对单边主义，反对滥用单边制裁和‘长臂管辖’等鲜明主张，正是基于世界各国相互联系、相互依存的现实，着眼于解决当前世界面临的复杂艰巨的安全挑战。”翁诗杰表示，中国坚持独立自主的和平外交政策，从未主动挑起过一场战争，从未侵略过别国一寸土地，从不干涉别国内政，以构建安全共同体为长远目标。

“中国始终坚持履行国际责任，坚定做国际秩序的维护者。”翁诗杰表示，当前，国际社会期待加强多边主义，完善全球治理，听到更多致力于稳定国际秩序的明智声音，向持久和平和普遍安全的方向前进。中国经验和理念必将强有力地助力这一进程。

《 人民日报 》（ 2022年07月10日 03 版）

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