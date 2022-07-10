敦·巴穆威奈

泰方高度重视习近平主席提出的一系列重大倡议，欢迎并期待中方继续在全球治理中发挥重要作用，为世界注入更多稳定性和正能量

作为今年金砖国家主席国，中国积极推动金砖国家与其他新兴市场和发展中国家聚焦发展合作。中国提出的“金砖+”合作模式得到各方积极响应，全球发展高层对话会取得圆满成功，充分体现了开放包容、加强南南合作的精神。泰国感谢中方邀请泰方作为亚太经合组织轮值主席国出席全球发展高层对话会。

当今世界正面临疫情、粮食安全、能源危机、气候变化、通胀高企、地缘政治紧张等重重难题。泰国认为，与金砖伙伴以及其他新兴市场和发展中国家携手应对挑战，共同营造和平安宁的国际环境至关重要。通过参与“金砖+”合作，各方可以扩大贸易和投资合作，深化人文交流，这有助于实现疫后经济复苏，为落实联合国2030年可持续发展议程注入新动力。“金砖+”合作也有助于各方合作应对极端贫困、粮食安全等挑战，分享各自在发展领域的最佳实践。中国成功解决了数亿人的贫困问题，深入了解中国减贫经验，对其他发展中国家大有裨益。

多边主义是唯一可行的前进道路。只有通过加强国际合作，才能给各国人民带来共同繁荣。中国在维护多边主义方面发挥着重要作用。中国提出全球发展倡议与全球安全倡议，充分体现中国为促进世界和平与发展作出的不懈努力。在全球发展高层对话会上，习近平主席郑重宣布了中方落实全球发展倡议的重要举措。泰方对此表示热烈欢迎。全球发展高层对话会开辟了新的合作途径，发出了新兴市场和发展中国家团结合作、共促发展的积极信号。泰方高度重视习近平主席提出的一系列重大倡议，欢迎并期待中方继续在全球治理中发挥重要作用，为世界注入更多稳定性和正能量。

泰国支持中国作为负责任大国在促进全球和平与可持续发展方面发挥建设性作用。泰国的生物经济、循环经济和绿色经济模式与中国提出的全球发展倡议在理念上共通，均聚焦以人为本的发展宗旨，寻求平衡、可持续和包容性增长。为落实联合国2030年可持续发展议程，泰中两国可在诸多领域开展合作。

未来，东盟和金砖国家在互联互通以及其他共同关注的领域合作前景广阔，将为双方带来巨大发展机遇。泰国作为东盟可持续发展合作协调员，将继续致力于为推动东盟—中国可持续发展合作发挥建设性作用。让我们共同努力，将南南合作精神发扬光大，推动构建没有任何一个人掉队、强劲的全球发展伙伴关系！

（作者为泰国副总理兼外长）

《 人民日报 》（ 2022年07月10日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)