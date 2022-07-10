本报记者 张朋辉

6月13日至7月8日，联合国人权理事会第五十届会议在瑞士日内瓦举行。会议期间，中国代表团通过国家发言、共同发言、举办边会等多种形式，全面宣介中国人权理念和成就，讲述中国人权故事，以实际行动推动全球人权治理朝着更加公平公正合理包容的方向发展，为推动世界人权事业发展作出中国贡献、提供中国方案。

讲述中国人权故事，坚决维护中国利益

在本届人权理事会上，中方坚定维护国家主权、安全、发展利益，坚决驳斥少数西方国家诬蔑攻击，通过会议发言、举办宣介会等形式，揭露这些国家借涉疆、涉港等问题干涉中国内政的图谋，赢得广泛理解和支持。

6月14日，古巴代表近70个国家作共同发言，指出尊重各国主权、独立和领土完整，不干涉主权国家内政是国际关系基本准则。新疆、香港、西藏事务是中国内政。共同发言反对将人权问题政治化，反对以人权为借口干涉中国内政。此外，20多个国家以单独发言、联合致函等方式支持中国。近百个国家以不同方式表达对中国正当立场的理解和支持。

6月23日，中国常驻日内瓦代表团和新疆维吾尔自治区共同举办“人民幸福生活是最大的人权”涉疆视频宣介会。30多个国家常驻日内瓦代表和高级外交官、联合国人权高专办官员、记者等60余人参加。宣介会上播放了“新疆是个好地方”和关于少数民族文化传承的视频短片。有关专家介绍了新疆各级政府为各族人民创造美好生活的具体政策和实践，包括积极开展反恐和去极端化斗争、保障各族劳动者实现体面劳动、保护少数民族各项权利、保护宗教信仰自由权利等情况，以事实批驳美西方反华势力编造的“强迫劳动”等涉疆谎言。出席活动的有关国家常驻代表和高级外交官感谢中方介绍真实情况，谴责少数西方国家基于谎言和虚假信息指责诬蔑中国，重申坚定支持中方在涉疆问题上的正义立场。

6月28日，中国常驻日内瓦代表团举办“香港明天更美好”视频宣介会，邀请香港特别行政区政府官员、立法会议员和青年代表介绍香港特别行政区最新情况。出席活动的有关国家常驻代表和高级外交官重申香港是中国的领土，呼吁国际社会共同反对西方国家借涉港问题干涉中国内政。

弘扬全人类共同价值，践行真正多边主义

呵护人的生命、价值、尊严，实现人人享有人权，是人类社会的共同追求。在本届会议上，中国多次作国家发言并代表观点相近国家作共同发言，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，呼吁各方在人权领域践行真正多边主义，共同推动国际人权事业健康发展。

6月14日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭在会上代表30余国作共同发言，提出坚持公平正义、坚持开放包容、坚持客观公正、坚持地域公平四点主张，呼吁各方在人权领域促进多边主义。

共同发言指出，近年来，联合国人权理事会政治化和对抗性不断上升，虚假信息甚嚣尘上，严重背离人权理事会成立初衷，我们对此深表关切。多边人权机构应成为合作对话的平台，而不是分裂对抗的场所。各方应在人权领域促进多边主义，秉持普遍、公正、客观、非选择性、非政治化原则，共同推动国际人权事业健康发展。

6月27日，中方代表90余国作共同发言，呼吁国际社会重视保障经济、社会、文化权利，通过团结合作应对新冠肺炎疫情。共同发言指出，新冠肺炎疫情加剧各国现有社会经济挑战，加深国家内部和国家之间不平等，弱势和边缘化群体受到不成比例的负面影响。新冠疫苗分配不公平问题更加严重。世界经济复苏仍不平衡，发展中国家在重振经济、消除贫困和改善民生等方面面临挑战。

共同发言表示，联合国人权机构应采取必要行动，推动可持续、公平和具有韧性的疫后复苏。国际社会应重视消除不平等和享有经社文权利之间联系，更加关注发展中国家需求，更加关注弱势和边缘化群体处境。各方只有坚持多边主义，通过团结合作和集体行动，才能有效应对新冠肺炎疫情。

6月28日，中国代表在“消除虚假信息对人权负面影响”高级别讨论会上发言，敦促少数西方国家停止编造散布虚假信息。

维护国际公平正义，敦促少数西方国家停止侵害人权

在本届会议上，中方代表多次发言，敦促少数西方国家停止侵害本国及他国人权行为，以实际行动弥补自身侵犯人权行为造成的伤害。

6月16日，中国代表在人权理事会讨论阿富汗问题时发言，指出美国是阿富汗问题的始作俑者，应以实际行动弥补对阿富汗人民造成的伤害。中国代表表示，大量阿富汗无辜平民被美军杀死或因战乱丧生，上千万人沦为难民。中方敦促美国立即全面解除对阿富汗单边制裁，无条件归还属于阿富汗人民的资产，以实际行动弥补对阿富汗人民造成的伤害。

6月20日，中国代表在人权理事会与暴力侵害妇女问题特别报告员对话时发言，呼吁联合国人权机制持续关注美国、加拿大、澳大利亚土著妇女和女童权利遭到侵犯问题。中方敦促上述国家正视历史罪行和现实问题，采取切实措施消除针对土著妇女和女童的歧视和暴力，对暴力侵害行为进行调查，追究肇事者责任，为受害者提供救济和赔偿。

6月22日，中国代表在人权理事会与法外处决问题特别报告员对话时发言，对美国法外处决问题表示关切。中国代表敦促人权理事会和法外处决问题特别报告员持续关注美国警察暴力执法和美国军人杀害别国无辜平民问题，推动对有关事件进行全面、公正调查，将肇事者绳之以法。

6月24日，中国代表在人权理事会与移民权利问题特别报告员对话时发言，对美国等西方国家强行驱逐移民、实施“骨肉分离”政策、移民被关押在拘留中心并遭受虐待，以及煽动针对移民的暴力等移民人权问题表示关切，呼吁人权理事会、人权高专办和特别报告员加大对上述问题关注，敦促有关国家立即停止侵犯移民人权行为。当天，中国代表在人权理事会与人权和国际团结问题独立专家对话时发言，敦促美国等国家立即取消单边强制措施，停止侵犯别国人民人权。

在会议期间，中国常驻日内瓦代表团举办“殖民主义遗留问题对享有人权的负面影响”主题视频会议。30余国常驻团官员、联合国非殖民化特别委员会、联合国人权高专办代表等60余人与会。来自中国、南非、印度、津巴布韦的学者从各自研究领域出发，介绍对殖民主义遗留问题的看法，指出美国、英国和其他一些欧洲国家在殖民时期实施惨绝人寰的种族灭绝，给殖民地人民带来深重灾难。这些国家应正视和反省殖民历史，停止干涉行径，帮助亚非拉发展中国家实现可持续发展。

《 人民日报 》（ 2022年07月10日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)