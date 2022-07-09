新华社印度尼西亚巴厘岛7月9日电（记者余谦梁）当地时间2022年7月8日，国务委员兼外长王毅在巴厘岛出席二十国集团外长会期间会见德国外长贝尔伯克。

王毅表示，今年是中德建交50周年的重要年份。50年来，中德关系从一棵幼苗成长为大树，两国全方位战略伙伴关系结出丰硕成果。孔子曰，“五十而知天命”，中德关系已经到了知其然、知其所以然的成熟阶段。中方愿同德方总结经验，规划好下一个50年合作，为双边关系发展注入新动力。

贝尔伯克表示，德方高度重视对华关系，期待以两国建交50周年为契机，深化两国全方位合作。希同中方筹备好两国政府磋商机制新一轮会议，开展法治、民主、人权对话，加强气候变化、绿色发展和减排交流合作。德方认为国际社会应在俄乌冲突问题上坚持原则，维护国际秩序，希望中国发挥联合国安理会常任理事国的重要影响和作用。

王毅说，中德社会制度不同、发展阶段有别、历史文化各异，双方对人权问题存在不同看法很自然。中国共产党团结带领14亿中国人民摆脱贫困，大踏步迈向共同富裕的新征程，就是对人类文明的巨大贡献。人权没有最好，只有更好，中方将坚持不懈推动人权事业发展。中方愿继续在相互尊重基础上同各国就此进行友好交流。

王毅表示，尽管各方对俄乌冲突看法不尽相同，但今天的二十国集团外长会都呼吁停火止战，实现和平。中国不是冲突当事方，我们始终坚持劝和促谈，鼓励各方通过谈判找到解决办法。中方将继续为此发挥建设性作用。

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