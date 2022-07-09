美国《外交政策》杂志7月7日文章，原题：对抗中国，美国仍搞不明白的是什么 七国集团（G7）日前宣布，将为非洲和发展中世界其他地区的基础设施发展提供资金，西方认为需要与“一带一路”倡议竞争。但要在短时间内对中国日益增长的实力和影响力推出有实质性的西方共同安全对策的想法，是异想天开。中国作为主要贸易伙伴和投资来源的出现，使欧洲人对与中国对抗持谨慎态度。只要北京不直接威胁欧洲——几乎没理由预期中国会这样做，欧洲就不会有兴趣与美国站在一起发动共同防御。

更值得怀疑的是，是否有必要为了对抗中国，让西方国家成为资助基础设施和提供其他国际公共产品的主要参与者。这方面，我们无需预言，看看（西方）最近的空洞承诺和不作为的记录就够了。过去十几年里，（西方的）类似计划一再提出，但最后都沦为空谈。最近的一次被称为“重建美好世界”，是拜登不到一年前宣布的。今天谁还记得？

美国企业研究所的外交和国防政策主任科里·沙克就最新的G7计划发表看法，“哪怕只是假装这个倡议是为鼓励发展而非对抗中国，我们或许都能走得更远。”拜登的发言泄露了华盛顿对世界其他国家，特别是全球南部关系的错误和过时理解。这不仅是种不体面的姿态，还对美国的权力和全球影响力产生缓慢腐蚀作用，以至于无数国家如今将中国——人均财富远低于美国的国家——视为最有可能帮助它们在经济领域取得重大成就的伙伴。

西方的意识形态认为富国的成功纯粹是牺牲、美德和智慧的结果，同时纵容对不幸者（穷国）的恐惧和怨恨。美国警告发展中国家不要接受中国伸出的经济援手。但如今情况是，发展中世界拥有更多替代西方的机会。华盛顿没明白重要的一点：过去30年，中国脚踏实地地参与全球公共产品博弈。北京认识到国际经济的未来在很大程度上在全球南方。

这种对自身利益的考量，而非利他主义，推动北京行进。但相信市场智慧和益处的人都明白这并非坏事，而应得出正确结论。我写这段文字时正在西非小国多哥的首都洛美。洛美靠近人类最伟大项目之一：建立一个密集城市化的沿海地区，将从尼日利亚的拉各斯延伸到科特迪瓦的阿比让。到本世纪中叶，将有数千万人在这一地区生活、工作和贸易。谁来给这些人造房子？谁来帮助建立电力、水、污水处理和通信基础设施，以及学校、大学和就业？中国的足迹随处可见，包括小企业和大工厂、公路项目和机场。欧洲的痕迹主要是殖民化的残余，美国的则很少见到。（作者霍华德·弗伦奇，乔恒译）

(责编：赵光霞、胡永秋)