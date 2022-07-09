新华社巴黎7月8日电（记者刘芳）2022基础科学促进可持续发展国际年（简称“基础科学国际年”）8日在巴黎联合国教科文组织总部隆重开幕。持续到明年6月的基础科学国际年期间，各国政府、学术界等计划在全球举办形式多样的活动，强调基础科学对实现可持续发展目标的价值和贡献。

根据2021年第76届联合国大会批准的决议，设立2022基础科学国际年旨在提高全球对基础科学重要性的认识。数百名多国政要、知名科学家和公众8日在现场及通过线上方式参加了开幕式。

基础科学国际年指导委员会主席米歇尔·斯皮罗致辞说，基础科学是重大技术进步的基础，它能激发创新，也是培训未来专业人员、增强人类能力的关键，但其重要性却没有得到足够重视。国际年期间全球各地的活动将有助各方了解基础科学的重要性。

当天，多国科技部长出席高级别圆桌会，讨论基础科学在应对可持续发展挑战中的重要性。中国科技部部长王志刚在线上发言中说，持续提升基础研究的效能，有效推动基础研究发展，要处理好两个关系：一是目标导向与自由探索的基础研究之间的关系；二是在资助方式上，稳定支持与竞争性支持的关系。

中国科学院、欧洲物理学会等机构在会场举办了成果展。中国科学院展示了“合成生物学研究”“两次青藏科考”“可持续发展大数据国际研究中心”和“500米口径球面射电望远镜”等成果。

欧洲核子研究中心、中东同步加速器光源实验科学与应用国际科学研究中心、发展中国家科学院等机构的负责人阐述了基础科学在全球的现状。诺贝尔物理学奖得主巴里·巴里什等著名科学家以基础科学在发展中国家中的作用为议题，围绕基础科学如何推动实现可持续发展目标展开讨论。

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