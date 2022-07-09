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美国对乌克兰以“慷慨”之名 行“放债”之实

2022年07月09日15:23 |
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俄乌冲突以来，以美国为首的北约持续向乌克兰输送武器，给紧张的局势火上浇油。美国的“拱火”行为不仅无助于平息事态，巨额的所谓“军援”费用终将还是由乌克兰自掏腰包，美国正在给乌克兰挖下“债务陷阱”。

美国动辄指责他国制造“债务陷阱”，而事实上，无论过去还是现在，美国才是“债务陷阱”的真正制造者。

今年俄乌冲突爆发后，美国总统拜登在今年5月签署了一项针对乌克兰的防御租借法案。根据这一法案，美国总统可于2022和2023财年，授权美国政府给乌克兰政府出租或借用国防物资，此举将加快美国向乌克兰输送武器的速度并且不再限制武器的类型。关于这一法案，拜登称，战斗的成本并不廉价，但屈服的话，成本则更加昂贵。

对此，美国非营利组织“公平观察者”刊文指出，拜登这番言论看上去是美国愿意承担俄乌冲突的成本，给世界留下“慷慨的”形象。但事实上，乌克兰已经成为一名被美国所俘获的客户，美国决定着结束冲突的价格，只要冲突持续一日，乌克兰就得承受由战争带来的生命和财产成本，从而向美国不断赊账，对美债务也会成倍增长，而有朝一日乌克兰终将需要偿还这笔债务。

俄罗斯国家杜马主席沃洛金指出，租借是一种商品形式的贷款，它并不便宜，华盛顿的动机非常明确，针对乌克兰的租借法案将使美国国防企业的利润增加数倍，而租借费用则需要未来几代乌克兰人来偿还。

（来源：央视新闻客户端）

(责编：贾文婷、崔越)

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