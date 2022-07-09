新华社圣何塞7月7日电 专访：全球发展倡议关注发展中国家诉求——访拉美社科院“当代中国讲堂”主任佘久

新华社记者范小林

“全球发展倡议寻求真正实现所有国家共同发展，并特别关注发展中国家的发展诉求。”拉丁美洲社会科学院“当代中国讲堂”主任塞尔希奥·里韦罗（中文名佘久）日前在哥斯达黎加首都圣何塞接受新华社记者专访时说。

佘久认为，全球发展倡议既为发展中国家在全球层面参与制定可持续发展政策提供了发声的机会，也为满足发展中国家的不同发展需求提供了机会。

他说，目前是全球经济发展非常困难的时期，国际层面上有许多不确定性因素，对哥斯达黎加以及拉美和加勒比地区其他发展中国家产生了不利影响。“全球发展倡议提供了新的合作机遇，使我们能够开拓发展道路，减小国际层面的不确定性和经济受到的不利影响，加强合作促进国家间经济交流。”

佘久说，发展中国家受新冠疫情和全球性通胀等的影响最大，非常需要通过全球发展倡议和共建“一带一路”这样的倡议加强合作与交流。一些拉美国家正寻求在“一带一路”框架下获得融资、发展和互联互通的机会。

佘久认为，全球发展倡议强调绿色发展，这是包括哥斯达黎加在内的拉美国家与中国合作的重要方面。他表示，面对气候变化这一人类面临的共同挑战，必须寻求新发展方式。“提倡可持续发展的基础设施项目非常重要，非常符合哥斯达黎加和其他拉美国家的利益。”

佘久表示，疫情带来的危机使南北差距拉大，在疫苗的可及性等诸多方面，发展中国家需要更大的话语权。全球发展倡议让发展中国家能够表达他们的需求，共同寻求解决问题的办法。

佘久说，中国提出的倡议为拉美和加勒比地区与中国交流经验、加强合作提供了机会，也密切了民间交流。“这将使我们更好地相互了解、相互理解，从而找到共同解决21世纪全球性问题的办法。”

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