新华社北京7月9日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯外长拉夫罗夫8日表示，俄同西方或许已“无话可谈”。乌克兰国防部长列兹尼科夫同日说，目前乌方已动员兵力超过100万人。

——俄罗斯外长拉夫罗夫8日在印度尼西亚巴厘岛举行的二十国集团外长会结束后表示，若西方寻求乌克兰在军事上战胜俄罗斯，而非和平谈判，俄同西方或许已“无话可谈”。“（西方关心的）主要是意识形态，而非关心乌克兰人民、乌克兰和整个欧洲的安全。”

——据乌克兰国家通讯社（乌通社）报道，乌克兰国防部长列兹尼科夫8日在一次网络会议上说，目前乌方已动员70多万名武装部队军人、9万多名国民警卫队军人、6万多名边防军军人、10万多名国家警察，总动员兵力超过100万人。

——据乌通社8日报道，乌克兰总统泽连斯基对媒体说，俄罗斯并未放弃占领整个乌克兰并推翻乌克兰现政府的计划。他指出，目前乌各地战局形势严峻，尤以东部地区最为危急。他还呼吁国际伙伴向乌提供援助，尤其是火炮系统，以抵消俄军在装备上的优势。

——据乌克兰总统网站报道，乌总统泽连斯基8日视察了第聂伯罗彼得罗夫斯克州前线乌军阵地并给乌军人员颁发勋章。当天泽连斯基还听取乌军作战情况汇报，了解当地防御工事建设、物资和技术准备、重型工业企业战时运行等情况。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫8日通报说，过去一天，俄军在尼古拉耶夫州打死了多达290名乌军、摧毁了29件军事技术装备。俄空天军击中了在尼古拉耶夫市附近的一处乌军临时部署点。此外，俄军还用高精度海基导弹在敖德萨州摧毁了两套运自英国的反舰导弹系统。

——乌克兰国家安全局8日在社交媒体发文说，在乌国家安全局提议下，乌执法部门没收了隶属于俄罗斯天然气工业股份公司、俄罗斯国家原子能公司和俄罗斯石油公司等11家俄在乌企业资产，被没收资产估值超过21亿格里夫纳（约合7111.8万美元）。

——据乌克兰农业部官网报道，乌克兰政府关于取消小麦出口许可的决议8日起生效，该决议同时要求限制氮肥等出口。

——据俄塔斯社8日援引俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫的话报道说，俄方否认所谓“将天然气或石油用作政治压力武器”的说法。佩斯科夫说，俄方正一如既往地履行所有义务，“依然有能力保证欧洲的能源安全”。

(责编：贾文婷、崔越)