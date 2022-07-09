新华社里约热内卢7月8日电（记者赵焱 陈威华）旨在推动中华影视节目海外融媒体传播的中国影视海外传播品牌“China Zone”8日在巴西正式开播，巴西民众可通过落地平台观看配有葡萄牙文字幕的中国电影、电视、纪录片、动画片等，进一步了解中国和中国文化。

“China Zone”通过康桥博智文化传媒公司平台在巴西落地，上线后首批推出的节目包括古装电视剧《凤弈》、动画片《熊猫和小鼹鼠》等，节目配有葡萄牙文字幕，巴西民众在平台注册后即可免费观看。

中国驻里约热内卢总领事田敏在开播仪式上发表视频致辞说，“China Zone”在巴西上线是中巴两国在数字化时代影视文化产业合作的重要成果，将为巴西人民提供更多的观影渠道、更加丰富的内容选择、更为便捷地了解中国文化的窗口，希望两国影视从业人员以此为契机，进一步密切交往与合作，促进双方文化市场的发展与繁荣。

康桥博智文化传媒公司总经理陈翔广表示，希望通过这一平台让巴西和拉美民众更好地了解中国、喜欢中国，增进双方的文化交流。

当天在里约热内卢州立图书馆举行的开播仪式上，巴西影视界人士还就两国文化交流展开研讨。

巴西著名演员、电视剧《女奴》女主角卢塞莉亚·桑托斯说，由于《女奴》几十年前在中国播出，我得以多次访问中国。“文化通常是国际交往的先行者，希望我们的工作不仅能让两国人民增进了解，也能够帮助两国政治、经济关系不断推进。”

“China Zone”是中国国际电视总公司搭建的中国影视节目海外传播品牌，目前已登陆全球多家新媒体平台，以27种语言覆盖全球200多个国家和地区。

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