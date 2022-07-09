新华社哈拉雷7月8日电（记者张玉亮）津巴布韦首个中医针灸人才培训班8日在位于首都哈拉雷的中国-津巴布韦中医针灸中心举行开班仪式。

20名来自津全国各地的医护人员成为培训班首批学员。他们将通过为期3个月的课程培训，学习中医针灸治疗技术，并将中医针灸疗法带到津巴布韦各地，惠及当地民众。

据培训班负责人、中国援津医疗队队长朱伟介绍，该培训班隶属于中国国家卫健委中医针灸人才培训项目，由湖南省中医药研究院附属医院承办。他表示，希望通过开办培训班为津巴布韦培养一批中医针灸人才，留下一支“带不走的中医针灸医疗队”，持续为津巴布韦民众提供服务。

中国驻津巴布韦大使馆经济商务参赞邹小明表示，这一培训班的举办将为中津两国在中医针灸领域的合作开启新的篇章，期待两国未来在医药卫生等领域有更多合作。

津巴布韦卫生部常务秘书贾斯珀·奇梅扎表示，中医在治疗疼痛、呼吸系统、神经系统疾病等方面发挥着重要作用。培训班为津巴布韦培养中医针灸人才，此举将造福普通民众。

中国-津巴布韦中医针灸中心位于哈拉雷最大公立医院——帕里雷尼亚图瓦医院。中心开设中医诊疗室、针灸艾灸治疗室、推拿理疗室、特色技术培训室等，通过针灸、艾灸、火罐等中医药特色技术，为当地民众提供高水平的诊疗服务，同时对津医护人员进行中医理论和实践培训等。

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