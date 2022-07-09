人民网曼谷7月9日电 （记者孙广勇）7月6日，泰国执政党民力党发言人纳勒蒙在民力党总部会见中国媒体代表时表示，一直以来泰国政府和民力党都十分重视与中国方面的合作、积极向中国学习。中国的发展取得了举世瞩目的成就，综合国力不断提高，成功实现脱贫，国家富强、民众富裕，这给了泰国政府和民力党很大的启示。无论从科技、教育、商贸、农业等各个领域来看，中国政府都出台了很多积极正确的政策推动经济社会发展，很多内容对泰国来说有着很好的借鉴意义，尤其是扶贫政策。泰国政府和民力党将按照泰国国情学习借鉴中国的扶贫政策，带领民众走向发展和富裕。

纳勒蒙表示，民力党是泰国政府执政联盟中的重要党派，以为人民创造福祉为己任，对于已经推出的政策会不断总结发展，推动国家的发展，也为下一次大选做好准备。民力党不仅重视40岁以上的选民，而且对年轻选民的需求也十分重视，对于不同年龄、地区、职业的选民，都有相应的政策。无论现在和将来，泰国政府和民力党都将积极加强与中国的各项合作。

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