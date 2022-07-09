新华社布达佩斯7月8日电（记者陈浩）匈牙利中央统计局8日发布的初步统计数据显示，匈牙利6月消费者价格指数（CPI）较去年同期上涨11.7%，涨幅为1998年10月以来最高。

这一涨幅高于5月的10.7%，更远高于匈牙利国家银行设定的3.0%的目标。

数据显示，在过去12个月中，食品和耐用消费品价格涨幅最大。6月食品价格同比上涨22.1%，较5月上涨2.9%；耐用消费品价格同比上涨12.4%；车用燃油价格同比上涨11.2%。此外，6月剔除能源和食品价格的核心通胀率为13.8%，高于5月的12.2%。

据匈牙利媒体分析，造成匈牙利高通胀率的原因主要有两方面：一是俄乌冲突等国际因素推高能源和食品价格；二是政府推出的优惠财税政策，例如提高最低工资、减免个人所得税和发放第13个月养老金等，推动了物价上涨。此外，匈牙利货币福林创纪录的疲软也对物价产生影响。

为减轻通胀给民众造成的负担，匈牙利政府去年11月实施车用燃油价格限制措施，今年1月规定了6种基本食品的价格上限，并于4月和6月两次将燃油和部分基本食品的限价措施延长，目前该措施有效期至10月1日。

根据匈牙利国家银行最新预测，匈牙利本年度通胀率将在11%至12.6%之间。

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