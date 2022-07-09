新华社北京7月8日电 第五届金砖国家媒体高端论坛8日以视频方式举行，论坛发布成果文件——《金砖国家媒体高端论坛行动计划（2022－2023）》（以下简称《行动计划》）。

《行动计划》指出，当前，百年变局和世纪疫情交织叠加，世界进入新的动荡变革期，国际社会对和平发展、公平正义、民主自由、合作共赢的追求更加迫切，金砖国家比以往任何时候都更需要对话与合作。金砖国家媒体应充分发挥桥梁纽带作用，为构建金砖高质量伙伴关系、发展壮大金砖机制汇聚强大合力。

根据《行动计划》，为开创金砖国家媒体合作新局面，金砖国家媒体高端论坛机制秉持共商发展、互利共赢的原则，致力于支持和推动金砖国家媒体共同开展以下行动：一是讲好金砖故事，助力和平发展；二是弘扬共同价值，维护公平正义；三是探索技术赋能，创新合作模式；四是推动论坛机制高质量发展。

《行动计划》提出，在讲好金砖故事、助力和平发展方面，金砖国家媒体应聚焦维护和平、提振经济、团结抗疫、粮食安全、气候变化、数字治理等议题，策划组织联合采访，开展专版专页专线合作，通过多点位、接力式等方式开展专题片联合拍摄和热点话题直播，探索打造“金砖网红”“金砖连线”等新闻合作项目，谱写和平发展的“主旋律”，释放惠及五国的正能量。

《行动计划》提出，在弘扬共同价值、维护公平正义方面，金砖国家媒体应携手挖掘金砖五国文明发展成果和智慧卓识，着力传播五国价值文化相通的故事，推进金砖五国文明交流互鉴，弘扬全人类共同价值；凝聚金砖媒体合力，在重大地区及国际问题上协同发声，为新兴市场和发展中国家合理诉求鼓与呼；加强虚假新闻甄别合作，及时澄清谬误、驳斥唱衰论调、反制蓄意抹黑，加强金砖观点对国际舆论的引导力，共同维护国际传播良好秩序。

《行动计划》提出，在探索技术赋能、创新合作模式方面，金砖国家媒体应发挥各自优势，加强互学互鉴，开展AI（人工智能）主播、卫星新闻、智能内容生产、智媒演播、融媒体产品等媒体新技术应用交流，并在国际社交媒体平台上开展话题合作，共同开创媒体合作新模式。

《行动计划》提出，在推动论坛机制高质量发展方面，金砖国家媒体高端论坛机制将落实《金砖国家领导人第十四次会晤北京宣言》，继续办好金砖国家媒体培训班项目；逐步吸纳更多的新兴市场国家和发展中国家媒体，搭建更广泛的金砖媒体伙伴关系；继续办好金砖国家媒体联合摄影展等论坛机制下品牌项目，积极拓展新闻报道、智库交流、信息服务、人员培训、数字媒体等领域务实合作。

金砖国家媒体高端论坛于2015年由新华社倡议并联合巴西、俄罗斯、印度、南非主流媒体共同发起。本届论坛是在金砖国家领导人第十四次会晤之后举办的一次媒体高端对话交流会。论坛以“聚金砖共识，促全球发展”为主题，由新华社主办，来自73个国家和地区170多家媒体和机构近300名代表参会。

(责编：贾文婷、崔越)