□ 贾平凡

日前，北约马德里峰会公布了新战略概念文件《北约2022战略概念》。作为指导北约战略转型的纲领性文件，战略概念每10年左右更新一次。《北约2022战略概念》是冷战结束以来北约出台的第四版战略概念文件，其备受关注的主要是，把俄罗斯从“战略伙伴”转变为“最重大和最直接的威胁”，首次将中国以“系统性挑战”之名登记在册并大肆渲染。同时，新“战略概念”文件强调，未来10年，北约将继续履行3项核心任务：威慑防御、危机预防管理以及合作安全。显然，北约所谓新战略不过是“新瓶装旧酒”，依然浸透着制造“假想敌”、搞阵营对抗的冷战思维。

作为冷战思维驱动的“对抗”“冲突”制造机器，北约现在摆出“哪里需要就去哪里”“想去哪里就去哪里”的架势，越来越成为威胁世界安全稳定的“系统性挑战”。

北约虽一直自称是防御性组织，但其“对抗”基因与生俱来。北约一直深陷冷战思维和集团政治的桎梏，将世界划分为“我们”与“他们”，强调“我们”的安全不可分割，追求绝对安全，丝毫不顾“他们”的安全处境，也不惜牺牲“他们”的安全利益。以美国为首的一些北约国家想方设法拓展西方意识形态的势力圈，将触角伸向亚太地区，寻找并树立新对手。

冷战结束至今，从单纯防御转变为“防御+干预”，再到声称要搞“全球化的北约”，4版“战略概念”文件清晰反映了北约战略的转变历程：1991年的首份战略概念文件，主旨是东扩，即吸纳东欧和原苏联地区国家为北约成员，压制俄罗斯，扩展欧洲安全空间；1999年通过的战略概念文件强调，北约要“走出防区”，从“集体防御”转向防区外“积极干预”，并基本确立了北约可以在不经联合国安理会授权的情况下采取军事行动的原则；2010年通过的战略概念文件试图使北约更贴近所谓“现实需求”，增强其合法性、有效性和行动效率，并为此重新界定了北约的核心任务、安全环境和应对手段；新战略概念文件除了延续以往的目标和任务，还极力渲染来自俄罗斯、中国的“威胁”，把北约深嵌在大国博弈的格局中。

北约新战略概念文件中包藏的是美国“祸心”。为推动北约染指亚太，美国强行将一众盟友拉上其打压中国的“战车”，为此不惜颠倒黑白：明明蓄意围堵中国，却声称北约意在“自保”；明明主动挑起对抗，却妄称中国“分裂北约”。不仅如此，美国还不遗余力煽动欧俄对抗，企图借此持续削弱俄罗斯，强化对欧洲安全的主导权。遏华、削俄、控欧，美国“一石三鸟”的算盘打得挺精。不难想象，如果国际局势按照美国设计的路径演变，亚太地区将风波不断，亚欧大陆将烽火难息。到头来，坐收渔翁之利的只有美国。

惨痛的历史教训表明，霸权主义、集团政治、阵营对抗不会带来和平安全，只会导致战争冲突。北约这种以意识形态划线、挑动政治对抗甚至试图发起一场新冷战的做法必须引起世界警惕。

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