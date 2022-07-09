新华社重庆7月8日电 （记者柯高阳）联合国人权理事会第50届会议“美国强迫劳动严重侵犯人权”主题边会8日在重庆举行。会议由中国人权研究会主办，西南政法大学人权研究院承办，来自中国、日本、巴基斯坦、埃塞俄比亚等国家的专家学者通过线上线下方式参加研讨。

中国人权研究会副会长、西南政法大学校长付子堂说，近年来美国自封为打击强迫劳动的“国际领导者”，以监督他国打击强迫劳动为名大肆干涉他国内政。但不论是历史上还是现阶段，美国都是世界上强迫劳动最为严重的国家之一。研究讨论美国强迫劳动的历史与现实，解构其“人权教师爷”的虚假权威，具有极为重要的意义。

昆仑策研究院彭胜玉研究员指出，美国历史上曾长期存在奴隶制和奴隶贸易，如今更是贩卖人口和强迫劳动的重灾区。美国至今仍未批准《强迫劳动公约》《儿童权利公约》和《消除对妇女一切形式歧视公约》。“要论‘强迫劳动’，美国更应该多照照镜子，看看自己的历史和现实。”

与会学者认为，强迫劳动在美国普遍存在，严重侵犯人权。日本前参议院议员滨田和幸指出，强迫劳动在美国是一个普遍问题，尤其是针对外国移民的强迫劳动。大量外国工人，尤其是来自发展中国家的工人，被诱骗至美国，在工厂与农田中遭受强迫劳动。“事实上，没有强迫劳动存在，美国的制造业和农业就难以运转。”

清华大学国家战略研究院研究部主任钱峰认为，自欧洲白人踏入美洲后，强迫劳动便始终存在。近年来，美国移民政策的收紧导致国内工厂、农场劳动力紧缺，加剧了美国的强迫劳动。

中国社会科学院研究员魏南枝进一步指出，美国私营监狱是强迫劳动的重灾区。对于美国私营监狱来说，囚犯既是监狱获得政府补贴的来源，也是监狱与外部企业合作牟利的廉价劳动力，是强迫劳动的重灾区。监狱强迫劳动导致服刑人员社会化率低、犯罪率高，陷入无法逃脱的恶性循环。

与会学者还就美国强迫劳动的特点和原因进行剖析。四川大学研究员黄云松认为，美国的强迫劳动具有隐蔽性、非人道、广泛性、犯罪性等特征，性质恶劣。但美国的执法部门、社会服务部门、普通公众、公共媒体并没有采取有效措施，来揭露和根除这种违反人权的恶劣问题。

巴基斯坦旁遮普大学教授阿姆贾德·麦格希指出，美国社会对性贩运问题的关注度较高，而对存在于酒店服务、农业、餐馆、制造业、托管服务、建筑业以及家政服务中的强迫劳动关注不足。“事实上，在美国社会，劳动力贩运的情况比性贩运的情况要多。”

“强迫劳动在美国之所以是一个严重而普遍的问题，与强迫劳动本身的隐蔽性有关，也与美国政府的监督不足有关，联邦和州执法机构之间缺乏协调让强迫劳动案件侦办困难。”埃塞俄比亚德布雷马科斯大学法学院副教授海勒说。

耶鲁法学院中国学会主席高志凯认为，美国国内人权保护问题成堆，在强迫劳动问题上表现得尤为明显。详细分析美国强迫劳动、侵犯人权的真实情况，有助于揭露美国侵犯人权的真面目，粉碎美国“人权卫士”的假面具。

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