本报记者 龚 鸣

由中国国际经济交流中心主办的第七届全球智库峰会近日在北京以线上线下相结合方式举行。来自30个国家和地区的前政要、国际组织负责人、智库代表等约100人与会，围绕“携手应对全球挑战，合作促进世界发展”主题进行研讨交流。与会嘉宾一致认为，国际社会应该坚持真正的多边主义，推进贸易、科技创新、应对气候变化等领域的合作，让发展成果更多更公平地惠及各国人民，促进全球可持续发展目标实现。

秉持开放态度，维护多边主义

当前，新冠肺炎疫情延宕反复，全球经济复苏乏力，各种传统和非传统安全威胁层出不穷，粮食安全、能源安全、就业、教育、医药卫生等领域面临困难，推进联合国2030年可持续发展议程面临更大挑战。“凝聚共识”“合作共赢”“维护多边主义”等成为峰会上的关键词。

国际货币基金组织驻华首席代表史蒂文·巴奈特表示，世界共同的未来有赖于更绿色的经济增长，各国需要重振全球贸易，促进生产力发展，适应新技术变革，“加强国际合作是应对挑战的最佳途径”。

欧洲政策研究中心前主任丹尼尔·格罗斯借助数据分析提出，不同的经济发展程度影响着各国在推动全球贸易、促进经济全球化方面的态度。要实现共赢，各国必须进一步秉持开放态度，促进经济交流。

非洲经济研究联盟执行主任恩朱古纳·恩东努认为，更加公平合理的全球贸易体系将帮助非洲经济实现包容性和可持续增长，国际社会应进一步推进全球多边贸易体系，遏制保护主义倾向。他还呼吁二十国集团加强对非洲基础设施投资，增进与非洲国家合作。埃塞俄比亚经济协会首席执行官门格斯图·科特玛表示，当前，发展中国家面临的挑战更加严峻，国际社会应该帮助最不发达国家更好地融入全球经济和全球价值链。

亚洲基础设施投资银行（以下简称“亚投行”）行长金立群表示，亚投行的成立直接回应了加强国际合作的需求。目前，亚投行成员已扩大到105个，批准了33个成员的181个项目，金额超过350亿美元。亚投行也与其他多边开发银行、多边组织和区域金融机构合作，促进了亚洲及其他地区的经济社会可持续发展。

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩表示，中国提出全球发展倡议，关注减贫、粮食安全、抗疫和疫苗等领域的发展，有助于解决发展不平等不平衡问题。他强调，中国在消除绝对贫困的同时，向其他发展中国家提供帮助，如在非洲援建了20多个农业技术示范中心，使非洲人民极大受益。全球发展倡议与共建“一带一路”倡议，都为推动构建人类命运共同体发挥重要作用。

坚持科技合作，共享创新成果

如何克服地缘政治和意识形态隔阂，抓住新一轮科技革命和产业革命的机遇，促进全球科技创新合作是本次峰会的一个重要议题。

墨西哥对外关系委员会会长塞里奥·阿尔科尔表示，疫情启示我们，人类的未来建立在合作和团结的基础之上，科技领域必须实现更广泛的合作。基于生物技术和生命科学研究的疫苗研发说明了这一点。科技合作对于解决全球面临的诸多挑战、实现可持续发展具有重要意义。

匈牙利安塔尔·约瑟夫知识中心主任维罗妮卡·安塔尔—霍瓦特表示，欧盟和中国的科技创新合作由来已久。中国在生物技术、空间技术等领域居于全球领先地位，研发支出已占国内生产总值的2.4%，未来这一比例还将继续提高。匈牙利和中国2002年签署科技合作协议，双方在联合实验室、高校合作方面成果颇丰。希望未来能加强科研人员往来，建立更多信任，推动实现更有成效的合作。

中国国际经济交流中心总经济师、执行局副主任陈文玲表示，中国建设创新型国家取得重要成就，科技创新迅速发展，研发水平不断提高。“中国已与161个国家和地区建立科技合作关系，还实施更加开放包容、互惠共享的国际科技合作战略。”她表示，中国反对全球科技创新领域的意识形态化、政治化、集团化和孤立化，反对在科技合作方面脱钩、封锁、禁供，反对割裂全球科技创新领域的联系。未来中国科技合作的大门将越开越大，中国愿意与更多国家交流合作，坚定不移推动科技成果惠及全人类。

俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·洛马诺夫认为，科研和学术合作应该超越地缘政治，不应给科技创新合作设置壁垒，尤其是在应对公共卫生危机、气候变化等方面。

加强气候治理，推动合作共赢

与会嘉宾认为，加强全球气候治理已成为共识，发达国家应加大对发展中国家的资金、技术和能力建设支持，推动构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。

“落实应对气候变化《巴黎协定》还有三大缺口——承诺缺口、资金缺口和技术缺口，全球实现碳中和的道路是曲折的。”中国国家气候变化专家委员会前主任刘燕华表示，在世界能源转型过程中，没有任何一个国家可以独善其身，也没有任何一个国家可以包揽所有的技术和市场。出路就在于合作，只有合作才能共赢。中国正在加快部署新能源建设，还将推动能源的生产、消费、技术和体制机制变革。

德国科尔伯基金会国际事务执行主任诺拉·穆勒表示，应对气候变化不是零和游戏，没有人能从观望的态度中受益。要实现应对气候变化《巴黎协定》的目标，各国应加大力度、更加团结地投入到应对气候变化的议程中。去年，中美发布了关于强化气候行动的联合宣言。2005年，中国和欧盟建立气候变化伙伴关系，双方都有意愿采取行动和措施，继续深化环境与气候合作。

“实现可持续发展就像爬山，只要坚持往上爬，最终一定能到达山顶。”联合国政府间气候变化专门委员会副主席莫汗·穆纳辛格表示，实现可持续发展目标需要全球行动和有关各方紧密配合。“中国树立了榜样，正在引领可持续发展的方向。”穆纳辛格说，推动亚投行、金砖国家合作机制等多边机构和机制发展，中国是促进全球可持续发展的重要参与者。

欧洲企业协会国际关系部顾问本尼迪克特·维登霍费尔表示，中国是最大的可再生能源投资国，是欧盟重要合作伙伴。中国的双碳目标受到广泛欢迎，欧洲企业界相信中国将实现这一目标。欧盟和中国可以根据应对气候变化《巴黎协定》开展双边和多边合作，在世界贸易组织层面提出气候和环境倡议。双方在碳排放权交易等方面也有广泛合作空间。

《 人民日报 》（ 2022年07月09日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)