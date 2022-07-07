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王毅谈中方围绕乌克兰局势的三点关切

2022年07月07日21:33 | 来源：新华网
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新华社印度尼西亚巴厘岛7月7日电（记者余谦梁）当地时间7月7日，国务委员兼外长王毅在巴厘岛出席二十国集团外长会期间与印度外长苏杰生就乌克兰问题交换意见。王毅阐述了中方围绕当前乌克兰局势的三点关切。

一是反对借机煽动冷战思维、渲染阵营对立、制造“新冷战”。面对复杂严峻挑战，世界重视的是团结，而不是分裂，需要的是对话，而不是对抗。中方将继续坚定站在历史正确的一边，站在劝和促谈的一边。

二是反对搞双重标准，损害中国的主权和领土完整。一些国家在乌克兰问题上强调主权原则，但在台湾问题上却不断挑战中国的主权和一个中国原则，甚至蓄意在台海制造紧张局势，这显然是赤裸裸的双重标准。中方拒绝任何将乌克兰危机同台湾问题相提并论的图谋，将坚定捍卫自身的核心利益。

三是反对损害别国的正当发展权益。有的国家以乌克兰危机为借口，对中国等其他国家滥施单边制裁，既不正当，也不合法，破坏了国与国之间的正常交往，违反了国际贸易的通行规则，也导致了乌克兰危机的复杂化和扩大化。各方应对此予以共同抵制并努力构建开放、公平、非歧视的国际合作环境。

(责编：赵欣悦、白宇)

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