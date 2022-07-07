在今天商务部举行的发布会上，针对有报道称，美国总统拜登的团队正在研究有关中国输美商品关税问题的选项，新闻发言人束珏婷表示，中方始终认为，取消全部对华加征关税，有利于中美两国，有利于整个世界。

商务部新闻发言人 束珏婷：中美多家智库和研究机构都曾做过测算，取消全部对华加征关税将对降低美国内通胀水平有实质性效果。在当前高通胀形势下，美方早一天取消对华加征关税，消费者和企业就能早一天受益。中美双方应相向而行、共同努力，为经贸合作创造氛围和条件，维护全球贸易和产业链供应链稳定，造福两国人民和世界人民。

束珏婷还表示，美方在产业补贴方面对中方的指责与事实完全不符。中国加入世贸组织以来，认真履行加入承诺，遵守世贸组织《补贴和反补贴措施协定》的各项义务，全面取消了协定下的禁止性补贴。对于世贸组织规则允许使用的其它补贴，中方的补贴水平和方式均符合世贸规则。中方一贯反对301调查等贸易保护主义做法，敦促美方不要出台新的贸易措施。（总台央视记者 张歆 戈晓威）

（来源：央视新闻客户端）

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