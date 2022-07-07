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全球连线 | 俄摧毁美制多管火箭炮系统 乌方称战斗仍在继续

2022年07月07日21:25 | 来源：新华社
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　　新华社北京7月7日电 俄罗斯国防部6日通报，俄武装力量继续对乌克兰境内的军事设施进行打击。乌克兰卢甘斯克地区军事行政长官盖代同日说，俄军仍未完全控制卢甘斯克地区，战斗仍在继续。请看新华社记者从前方发回的报道：

　　@俄罗斯

　　俄罗斯国防部发言人科纳申科夫6日通报说，过去一天，俄空天军对哈尔科夫市乌军一处摩托化步兵营临时部署点实施打击，并使用高精度导弹摧毁了顿涅茨克地区的两套美产“海马斯”多管火箭炮系统及其两处弹药库。俄战机还在尼古拉耶夫州击落乌空军两架米-24直升机和一架苏-25飞机。

　　俄总统新闻秘书佩斯科夫6日表示，日本对俄采取极不友好的立场，在任何情况下，这种极不友好的立场完全无助于两国贸易发展和经济关系，包括能源对话。

　　日本首相岸田文雄3日在一次演讲中谈及七国集团打算对俄罗斯出口的石油采取“限价”措施，称将让俄罗斯石油“不会和不能”在国际市场上以高于所限定的价格出售。按照岸田的说法，俄罗斯石油的价格将遭“腰斩”。

　　这是2019年2月27日在俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克边疆区的万科尔油田拍摄的钻井现场。新华社记者白雪骐摄

　　俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫5日就此言论回应说，如果西方采取这类措施，油价将飙升，且“日本将既不会从俄获得石油，也不会获得天然气，还将不能参与‘萨哈林2号’液化天然气项目”。

　　“萨哈林2号”项目位于俄罗斯远东萨哈林岛大陆架，主要开采石油和天然气，项目涉及的石油储量约为1亿吨，天然气储量为4000多亿立方米。俄罗斯天然气工业股份公司在这一项目中持股大约50%，壳牌公司持股大约27%，两家日本企业合计持股22.5%。

　　液化天然气占日本所需能源的24%，其中9%的液化天然气从俄进口，几乎全部来自“萨哈林2号”项目。俄罗斯2月对乌克兰发起特别军事行动后，西方大规模制裁俄罗斯，壳牌打算退出这一项目，日方则打算留下。岸田曾说，这一项目提供的液化天然气对保障日本能源安全至关重要。

　　@乌克兰

　　乌克兰卢甘斯克地区军事行政长官盖代6日在社交媒体上说，俄军仍未完全控制卢甘斯克地区，有两个定居点的战斗仍在继续。乌军正在卢甘斯克州和顿涅茨克州交界地区阻击俄军。

　　6月18日，当地居民从马里乌波尔的受损建筑旁走过。新华社发（维克托摄）

　　乌克兰马里乌波尔市议会6日在社交媒体援引该市市长瓦季姆·博伊琴科的话说，重建马里乌波尔需7至10年时间，所需资金将超过140亿美元。

　　-END-

　　策划：班玮 范伟国

　　监制：薛颖 魏建华

　　统筹：杨忠毅 闫珺岩

　　记者：胡晓光 李东旭 陈嫱 孟菁 华迪 李铭 惠晓霜

　　剪辑：王沛

　　编辑：刁泽 马晓燕

　　新华社国际部制作

　　新华社国际传播融合平台出品

(责编：贾文婷、杨牧)

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