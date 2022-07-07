新华社东京7月7日电 题为《教育与爱国》的纪录片在日本上映已有一个多月，但在日本东京一家电影院内，能容纳百人的小影厅依然几乎座无虚席。新华社记者看到，观众中有白发苍苍的老人，也有三四十岁的青壮年。107分钟放映时间内，鲜有人交谈。然而，越是在如此安静的氛围中，日本历史教科书执笔者伊藤隆在片中的大放厥词显得越发刺耳：“从历史中能学什么？根本没必要学！”

这部纪录片由跟踪报道日本教育多年的资深记者齐加尚代执导，聚焦日本政界如何通过篡改教科书歪曲历史，又如何施压学校和教师。片中多个真实事例令人深感震惊和愤怒。

第一，篡改历史教科书。

据日本知名教材出版社“日本书籍”公司前核心编辑池田刚介绍，他们当年编纂的中学历史教材曾是日本采用量最高的教科书，但该公司2000年前后在新版中学历史教科书中添加了由历史专家吉田裕教授执笔的关于“慰安妇”的史实表述，未能通过日本教材审查机构审核。几乎所有学校都不再使用他们的教材，公司被迫破产。“新历史教科书编纂会”等日本右翼组织把这家公司的破产视为他们的重大胜利。

日本媒体对于纪录片《教育与爱国》报道的视频截屏。

不仅如此，劣币还驱逐良币。片中展示了8个版本日本中学目前使用的历史教科书，只有一个版本提到了“南京大屠杀”，用的词汇是“南京事件”。其中，出版机构“自由社”和“育鹏社”编纂的历史教材都是由“新历史教科书编纂会”所督导完成。“自由社”版本的教科书没有提南京大屠杀、慰安妇等历史。“育鹏社”版本的教科书就是由上文提到的伊藤隆执笔。一个叫嚣“历史没必要学”的人，能编纂出怎样的历史教材，恐怕不难想象！更令人瞠目的是，这两个版本的教科书目前为日本大城市多数学校采用。

纪录片《教育与爱国》的相关书籍中展示伊藤隆称“历史没必要学”的画面。

第二，打压良心教师。

2019年，大阪府吹田市一所中学的骨干教师平井美津子在课堂上讲述了慰安妇史实，并请学生写下感受。当时，就有日媒断章取义地进行报道。日本右翼势力对良心教师的讨伐之声四起。

时任大阪市长吉村洋文先是在社交媒体上对这名女教师展开攻击，随后又在记者会上公开叫嚣：“上课时干嘛说慰安妇？《学习指导要领》中没列这个内容，经过审查的教科书里也没这个内容。对学生讲这种东西，不是在浪费上课时间吗？”

日本媒体对平井美津子授课的报道。（图片来自网络）

第三，日本政界打着“爱国”旗号施压教育界。

为何从历史教科书执笔者到地方官员，都能毫无顾忌地发出公然否认历史的声音？纪录片认为，深层次原因在于安倍政府打着所谓的“爱国”旗号，在教育审查、教育改革等环节施加政治影响力，妄图歪曲历史。比如，2012年2月26日，时任首相安倍晋三在大阪举行的教育改革会议上就宣称“必须从教育一线开始改变”。

2014年，安倍政府再次修改对教科书的审查标准，对社会学科类教科书新增两条引人注目的审查标准——不对特定事件过多强调，教材表述原则上应以政府决定等为依据。举例来说，就是遵照这样的“依据”，当前多数日本历史教材对南京大屠杀等特定历史事件只字不提，2021年还进一步将“慰安妇”“强征”等表述彻底抹去。

观影结束后，一名日本中年女观众迟迟没有走出电影院，而是继续认真观看展板上关于影片的相关报道。她告诉记者，自己以前上学时还是听中学老师讲了不少相关历史，但她实在没想到日本教科书如今变成了这样，她为自己的孩子感到担忧。

一些网友在影片介绍的网页上留言批评篡改历史的做法。

有网友留言：“矮小化历史、掩盖历史的做法就是在剥夺孩子学习的权利。”

还有人留言：“如果不接受真实正确的历史教育，孩子们将来可能在世界上做出令人深感耻辱的事。”

曾任日本文部科学事务次官的前川喜平留言：“政客正打着爱国旗号不恰当地支配教育，再放任下去日本就要回到1945年前。”

以史为鉴才能不重蹈覆辙。强行篡改对日本下一代的历史教育，这是要将日本的未来引向何方？（编辑：王玉珏、孙浩、程大雨）

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(责编：贾文婷、杨牧)