新华社华盛顿7月7日电（国际观察）女童悲剧凸显美国女性人权惨遭践踏

新华社记者孙丁

在美国俄亥俄州，一名年仅10岁的遭强奸女童因“堕胎禁令”无法在当地堕胎，引发舆论愤怒。这起事件的起因是，美国联邦最高法院上月推翻联邦层面确立女性堕胎权的重要判例“罗诉韦德案”。

分析人士指出，美国在女性堕胎权问题上的乱象，与其国内愈演愈烈的党争和政治极化有着密切关系。美国动辄以人权为借口指责别国，但在美国所谓民主的政治制度下，政客们为了自己的政治目的不惜牺牲妇女权利。美国国内妇女生存状况再次表明，美国政府根本没有充分尊重和保护国内女性的基本人权和正当权益。

女性人权惨遭践踏

美国联邦最高法院于1973年就“罗诉韦德案”做出裁决，确认美国宪法保护女性堕胎自由。然而今年6月24日，联邦最高法院在审议针对密西西比州一项堕胎限制法的上诉案后做出推翻这一判例的裁决。

“罗诉韦德案”被推翻，意味着美国各州可以就限制堕胎进行立法。多个州在联邦最高法院做出裁决的当天就激活了“堕胎禁令”。按照美国古特马赫研究所的预计，有26个州将禁止或可能禁止堕胎。

俄亥俄州是目前已经出台“堕胎禁令”的州之一。多家美国媒体报道，该州一名10岁女童遭强奸后，无法在当地接受堕胎手术。这名女童被迫向相邻的印第安纳州的医生求助。印第安纳州目前尚未禁止堕胎。不过，该州议员正推动限制堕胎立法。

此间舆论认为，联邦最高法院的裁决，使美国发生了年幼的强奸受害者无法堕胎的荒唐事，这是对妇女权利的严重侵害。

民权团体美国公民自由联盟俄亥俄州分支在社交媒体上写道，该州堕胎法规给当地社区带来长期、破坏性的损害，绝对是一个悲剧。美国妇产科医生珍妮弗·甘特说，如果需要堕胎的女性无法获取安全、及时的手术，那么她们的身体健康甚至机能都可能受到严重损害。

美国联邦最高法院的这一裁决也引发国际社会一片哗然。英国首相约翰逊称其为“严重倒退”。法国总统马克龙说，堕胎是女性的一项基本权利，必须得到保护。联合国人权事务高级专员巴切莱特发表声明说，美国联邦最高法院的裁决剥夺了美国女性，特别是那些低收入和少数族裔女性就自己身体和生活做出选择的自主权，损害了她们的基本权利。

分析人士指出，美国妇女权利长期受到侵害。美国女性在工作场所遭遇性别歧视、性骚扰甚至性侵犯的现象相当普遍，且美国法律在这方面对女性权益的保护并不健全。直到1991年，国会修订《民权法案》后，原告才能以性骚扰为由寻求金钱赔偿。美国还是目前所有发达国家中孕产妇死亡率最高的国家。此外，美国至今仍未批准《消除对妇女一切形式歧视公约》这一联合国核心人权公约。

制度弊端凸显

“罗诉韦德案”被推翻后，由共和党人控制的多个“红州”开始严格限制堕胎，而民主党人治下的“蓝州”则在加紧巩固堕胎权，美国版图上清晰分化出两大阵营。堕胎权之争是美国眼下社会撕裂和政治极化的表现之一，两党观点和立场完全对立、无法调和。

来自民主党的美国总统拜登上月底出访欧洲时也不忘谈及“罗诉韦德案”，并宣布支持临时修改国会参议院“冗长辩论”规则，从而将堕胎权纳入联邦法律。民主党目前在参议院100个席位中只掌握50个，达不到突破“冗长辩论”阻拦所需的至少60个席位。在两党严重对立的情况下，参议院民主党人想要争取到10名共和党人支持几乎是天方夜谭。

在这种对立中，美国两党政客都有着自己的政治图谋。民主党人希望将堕胎支持者对相关禁令的不满引向共和党，从而在今年11月的国会中期选举中获利；共和党人则希望通过坚定反对堕胎吸引保守选民支持。

这场堕胎权之争同时反映出，在美国政治极化、社会撕裂不断加深的背景下，号称独立的联邦最高法院也被政治缠斗的阴影所笼罩，不仅曾经“走过场”般的大法官人选审查和确认过程沦为党争“火药桶”，而且其判决造成的争议也越来越多，对该法院及大法官们的质疑声不绝于耳。

美国外交学会主席理查德·哈斯在社交媒体上对联邦最高法院裁决的独立性甚至该法院的合法性提出质疑，并称美国“民主处在更深的危险之中”。

不论是在堕胎，还是在拥枪等其他议题上，美国政客出于争夺选票的自私目的，深陷“为了反对而反对”的否决政治之中，将民众的权利与需求全然抛诸脑后，令一幕幕人间悲剧接连上演。

(责编：贾文婷、杨牧)