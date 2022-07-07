法新社记者：中国国务委员兼外交部长王毅即将出席于本周举行的二十国集团（G20）外长会，外交部能否介绍中美外长会晤的具体议题？中俄外长会否举行面对面会见？

赵立坚：昨天，我已就王毅国务委员兼外长将同布林肯国务卿举行会晤回答了提问。关于王毅国务委员兼外长出席二十国集团外长会期间的双边安排，我可以告诉你的是，今天上午，王毅国务委员兼外长已同印度、印尼、阿根廷外长以及欧盟外交与安全政策高级代表分别举行了双边会见。根据我掌握的情况，王毅国务委员兼外长目前正同俄罗斯外长拉夫罗夫会见。接下来，王毅国务委员兼外长还将同美国、法国、德国、西班牙、荷兰、加拿大、澳大利亚、新加坡、沙特等国外长分别举行双边会见。

凤凰卫视记者：美国国务院不具名官员近日在对媒体吹风时称，美中两国外长会晤的关键目标之一是要加固两国关系的“护栏”，为中美关系注入稳定性。中方对此有何回应？

赵立坚：美国人一直在说“护栏”，中美关系的“护栏”就是中美三个联合公报。中美关系是世界上最重要的双边关系。作为世界前两大经济体和联合国安理会常任理事国，中美关系只能搞好，不能搞坏。双方应秉持相互尊重、和平共处、合作共赢原则，推动两国关系重回健康稳定发展轨道。美方应该做的，是恪守中美三个联合公报的规定和对中方作出的承诺。

印度报业托拉斯记者：你刚刚宣布印中两国外长已于今天上午在巴厘岛举行会见。印方已经公布了会见的相关细节，包括印中边界问题。中方可否提供更多信息？双方都谈及了哪些内容？

赵立坚：同你一样，我也在密切关注会见有关情况。我们会及时发布有关消息，请你继续关注外交部网站。

我们也注意到印方发布的消息稿。我可以告诉你的是，当前，中印边境局势总体稳定。双方同意按照两国领导人达成的重要共识和双方签署的协议协定，本着相互同等安全原则妥善解决中印边界西段有关问题。中印互为重要邻国，双方有意愿、有能力共同维护中印边境和平与安宁。

路透社记者：本周三，美国国家反情报与安全中心警告美国各州和地方官员，称中国正在加强影响力行动，目的是操纵有关官员向联邦政府施压，从而推行对中国更友好的政策。发言人对此有何评论？

赵立坚：中国有句成语，叫“疑邻盗斧”，说的是一个人的斧子丢了，他就怀疑邻居偷了他的斧子。美方有关言论充满冷战零和思维和意识形态偏见，完全是疑邻盗斧、无中生有。中方有关机构同美方开展对话合作堂堂正正、光明正大，为深化两国人文交流互鉴、增进彼此了解与互信发挥了重要作用，受到两国民众普遍欢迎和积极拥护。

地方交流合作是中美关系发展的重要基础，加强交流合作是民心所向、大势所趋。美方应该做的是摘掉有色眼镜，停止干扰破坏两国地方和民间交往。他们应该多做为两国民间友好架桥铺路的事。他们也应该同中方一道，共同维护中美关系稳定发展的民意基础。

英国广播公司记者：美国和英国的情报部门负责人在联合新闻发布会上称，中国对多国国家安全和经济安全构成最大、长期威胁。中方对此有何评论？

赵立坚：美国有关政客一贯渲染中国威胁，抹黑攻击中国。这位情报官员的言论充分暴露了其根深蒂固的冷战零和思维和意识形态偏见。

美国刚刚过了第246个独立日。回顾这240多年，美国仅有16年没有打仗，堪称“世界历史上最好战的国家”。美国传统基金会防务项目高级研究员达科塔·伍德曾指出，美国平均每15年就卷入一场战争。美国为维护霸权私利，屡屡违反《联合国宪章》宗旨原则和国际关系基本准则，倚仗自身在经济、科技、军事等领域霸权地位，四处发动战争，制造分裂冲突，无理打压包括其盟友在内的他国企业，给世界带来巨大动荡和灾难。事实充分证明，美国才是世界和平与发展的最大威胁。我们敦促美方这位情报官员摆正心态，客观理性看待中国发展，停止散布谎言，停止发表不负责任的言论。

关于英方情报官员的有关言论，众所周知，军情五处、军情六处作为英国情报部门可谓是“安插间谍”的行家里手。他们发表此类无中生有、危言耸听的报告，完全是把自身不光彩行为投射到中方身上，目的是渲染“中国威胁论”，挑拨对立对抗。

我们多次重申，中国发展的目标是让中国人民过上幸福美好的生活，而不是针对谁，更不是为了取代谁。这位英方情报部门负责人应该去一去心魔，从黑暗的屋子走出来见见阳光，不要老是抱守零和博弈的旧思维，不要无谓树立所谓“假想敌”。

记者追问：我想就英国军情五处负责人有关言论的细节寻求中方评论。

赵立坚：他们对中国的指责完全是无中生有，所列举的所谓案例纯属捕风捉影。我们强烈谴责这种贼喊捉贼、欺世盗名的丑陋表演。

《中国日报》记者：自2021年5月以来，英国谢菲尔德·哈勒姆大学海伦娜·肯尼迪中心接连发布4份涉疆报告，炮制新疆存在所谓“强迫劳动”谎言。近期，我报经多方核查和实地走访，发现相关报告背后是有组织、有目的的谎言制造团伙，报告起草人以及该中心的出资人与恐怖主义、极端主义有千丝万缕的联系。外交部对此有何评论？

赵立坚：我也看到了《中国日报》这篇报道。我给你们点赞，你们做得好！

我注意到报道提到，英国这所大学相关机构中心发表所谓“研究报告”，相关起草人要么长期受美国司法部等政府机构资助，要么公开承认自己的亲属是恐怖活动嫌疑人。海伦娜·肯尼迪中心出资人系反华极端政治团体创始人。报告关于新疆所谓“强迫劳动”的说法漏洞百出，经不起基本的事实核查，而且也已多次被相关当事人和企业的现身说法“打脸”。事实证明，报告中的部分引用不是假新闻就是臭名昭著的澳大利亚战略政策研究所散布的谎言。该中心相关“报告”为所谓新疆存在“强迫劳动”的世纪谎言张目，不仅是学术之耻，还被美国一些反华政客和媒体反复引用，成为美国政府无理制裁新疆的依据。从炮制这些“报告”的学者的相关背景来看，他们关心和研究的并不是人权。他们毫无信誉和学术操守可言，已沦为拿着美国的钱、制造传播虚假信息的工具。

我想强调，无论如何包装，谎言始终还是谎言。随着客观公正的媒体和人士实地采访或亲眼见证，新疆真实的情况已经越来越多地呈现出来，也已经有越来越多的人识破了此类涉疆谎言制造链条的来历、背景及运作方式。国际社会应该继续加强甄别，不要让此类用心险恶、手段拙劣的谎言再蒙蔽世人的眼睛。

深圳卫视记者：美国国家航空航天局局长尼尔森5日称，中国太空项目是由军队运作的，而美国的航天部门则在开展和平、开放且有国际参与的民用项目。中方对此有何评论？

赵立坚：美方这位官员的言论完全是混淆是非，颠倒黑白。

美方是外空武器化和战场化的主要推手，长期奉行主导外空战略，大力研发部署外空武器，频繁举行外空军事演习。美国国家航空航天局与美国军方撇不清关系。2020年9月，该局就曾与美太空军签署合作谅解备忘录。该局有许多军方人员，尼尔森局长本人就曾在军中服役。美方开展所谓国际合作完全是有选择的，甚至不惜出台法案无理制裁打压别国外空机构。

中方始终坚持和平利用太空，积极推动太空国际合作。中国实施载人航天工程以来，始终坚持和平利用、平等互利、共同发展原则，与多个国际航天机构和组织签署合作协议，取得丰硕成果。例如，中国和巴西开展资源卫星合作，这是航天领域南南合作典范；中国推动建立金砖国家遥感卫星星座，共享遥感数据，助力金砖国家经济社会发展；探月工程嫦娥四号搭载来自沙特、荷兰、德国、瑞典等国的科学探测国际载荷，共同开展科学研究。

美方应该停止罔顾事实、抹黑中国，认真检视自身在外空领域的消极言行，切实承担起大国应尽的责任，多做有利于中美航空航天合作的事。

中新社记者：据报道，英国于7月5日至6日在伦敦举办国际“宗教自由”部长级会议。在会上，英方官员借口宗教问题对其他国家说三道四，并在涉疆问题上无端指责中国。中方对此有何评论？

赵立坚：我知道这个会议。个别国家政客惯于打着“宗教自由”的旗号对其他国家指手画脚、污蔑抹黑。此次，英方政客罔顾事实，刻意诋毁中国。中方对此强烈不满、坚决反对。

中国是法治国家，中国政府依法保护公民的宗教信仰自由及相关权利，中国各族人民依法享有充分的宗教信仰自由。多年来，中方在依法保护宗教人士权益方面取得的成就有目共睹。中国新疆维吾尔自治区包括维吾尔族在内的各族人民的宗教信仰自由和其他各项合法权利得到了充分保障和切实维护。

事实胜于雄辩，公道自在人心。英方应该做的是正视和尊重事实，停止政治操弄，停止利用所谓宗教自由问题干涉别国内政。他们如果有时间，还是去管好自己的事，切实纠正自己存在的大量侵犯人权问题吧。

《澳门月刊》记者：我们注意到美国国务卿布林肯、印度总理莫迪向十四世达赖表达了生日祝贺。请问外交部对此有何评论？

赵立坚：西藏事务是中国内政，不容任何外部势力干涉。中方坚决反对任何国家的官方人士同十四世达赖进行任何形式的接触。

长期以来，西藏经济蓬勃发展，社会和谐稳定，文化传统得到保护和弘扬，各族人民包括宗教信仰自由、使用和发展本民族语言文字的自由在内的各项权利和自由得到充分保障。

十四世达赖是一个披着宗教外衣从事反华分裂活动的政治流亡者。我们敦促美方充分认清涉藏问题的重要性和敏感性，切实尊重中方核心利益，认清达赖集团反华分裂本质，恪守美方在涉藏问题上的承诺，不同达赖进行任何形式的接触，停止向外界发出错误信息。

印方也应该充分认清十四世达赖的反华分裂本质，恪守在涉藏问题上对中方的承诺，谨言慎行，停止利用涉藏问题干涉中国内政。

路透社记者：本周三，美国宣布对一个由中国、阿联酋等国家和地区企业构成的网络实施制裁，指责其协助伊朗公司向东亚地区运输和销售石油和石化产品。发言人对此有何评论？

赵立坚：中方一贯坚决反对美方实施非法、无理的单边制裁和所谓“长臂管辖”。我们敦促美方摒弃动辄诉诸制裁的错误做法，为维护伊核协议恢复履约谈判进程贡献正能量。包括中国在内的国际社会同伊朗在国际法框架内开展正常的合作。这一做法合理、合法，不损害第三方利益，理应受到尊重和保护。

凤凰卫视记者：今天是“七七事变”85周年，外交部对此有何评论？

赵立坚：1937年7月7日，日本军国主义制造卢沟桥事变，发动了全面侵华战争。中国人民经过不屈不挠的浴血奋战，打败了穷凶极恶的日本军国主义侵略者，取得了中国人民抗日战争的伟大胜利。这个伟大胜利，是中国共产党发挥中流砥柱作用的伟大胜利，也是世界反法西斯战争胜利的重要组成部分，是中国人民的胜利，也是世界人民的胜利。

中方一贯主张本着“以史为鉴，面向未来”的精神发展中日关系。希望日方切实正视和反省侵略历史，汲取深刻教训，以实际行动坚持走和平发展道路。

(责编：贾文婷、刘慧)