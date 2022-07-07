新华社北京7月7日电（记者孙楠）在联合国人权理事会第50届会议期间，以“工商业与人权：国际投资与贸易中的性别平等和儿童权利保护”为主题的云上边会6日举行。与会中外嘉宾充分肯定有关各方在工商业领域内为尊重和保障人权所作努力，建议各国政府、企业和行业协会加强交流互鉴，为完善全球人权治理发挥更具建设性的作用。

中国五矿化工进出口商会发展部主任孙立会介绍了责任钴业倡议在儿童权利保护方面的实践经验。“我们在走出国门开展建设项目的同时，还在当地社区周边开展童工救济、职业教育等多元化项目，建立农业示范园，为当地社区提供农业示范和技术支持。”

“企业肩负着推动性别平等的责任。”联合国妇女署中国办公室项目经理林加蕾说，为推动性别平等，促进妇女权益保护，联合国妇女署和联合国全球契约组织共同发起了赋权予妇女原则。截至6月，全球已经有6700多家企业签署了赋权予妇女原则，表达对性别平等、妇女赋权的支持。

亚洲基金会孟加拉国高级项目官员萨贾德·汗分享了基金会与在孟企业的合作项目和促进性别平等的实践经验。“我们为企业员工提供培训，增进他们对性别平等和社会包容的认识，增加女性员工们对职业安全与劳工权利的了解，鼓励年轻女性创业，为其提供贷款等支持。”

儿童权利与商业中心首席执行官伊内丝·肯普弗表示，产业规范化对解决童工问题，保护儿童权利十分重要。此外，她认为需要根据不同的儿童情况建立不同的项目，如短期的紧急救助基金，以及长期救济和教育救助项目等。

在中国纺织工业联合会副会长陈大鹏看来，当前全球经济增速放缓，市场和供应链受到冲击，女性和儿童所受影响更加严重，如何建立包容和可持续的产业格局是各方面对的共同挑战。“各方在消除贫困、提升女性领导力、解决性别和数字鸿沟等方面应广泛开展合作，共同促进产业高质量可持续发展，进一步完善全球人权治理。”

智利瓦尔帕莱索天主教大学社会责任与可持续发展研究中心执行主任丹特·佩斯认为，实现国际投资与贸易中的性别平等和儿童权利保护离不开联合国、各国政府和各大企业等有关方面的共同努力，建议整合有关倡议、项目，形成政策制定和执行层面的一致性和连贯性。

联合国全球契约组织亚太区总代表刘萌认为，性别平等的概念不仅有助于妇女权益保护，而且也有利于企业发展，有助于联合国可持续发展目标的实现，所以在企业内实现性别平等至关重要。

中国民间组织国际交流促进会研究员朱静芳表示，加强企业、专家学者、行业协会、社会组织等的交流，有助于为负责任、尊重人权的企业提供更大的发展机遇和空间，让工商业为完善全球人权治理，促进世界人权事业健康发展发挥更具建设性的作用。

云上边会由中国民间组织国际交流促进会、中国五矿化工进出口商会、中国纺织工业联合会共同主办。

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