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赵立坚：美方应停止干扰破坏中美地方和民间交往

2022年07月07日19:33 | 来源：新华社
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　　外交部发言人赵立坚7月7日表示，地方交流合作是中美关系发展的重要基础，加强交流合作是民心所向、大势所趋。美方应摘掉有色眼镜，停止干扰破坏两国地方和民间交往。

　　当日例行记者会上，有记者问：美国国家反情报和安全中心“警告”各州和地方官员，中国正在加强影响力行动，旨在“操纵”他们向联邦政府施压，推行更友好的对华政策。中方对此有何评论？

　　“中国有句成语叫疑邻盗斧，说的是一个人的斧子丢了，他就怀疑邻居偷了他的斧子。美方的有关言论充满冷战零和思维和意识形态偏见，完全是疑邻盗斧、无中生有。”赵立坚说，中方有关机构同美方开展对话合作堂堂正正、光明正大，为深化两国人文交流互鉴、增进彼此了解与互信发挥了重要作用，受到两国民众普遍欢迎和积极拥护。

　　赵立坚表示，地方交流合作是中美关系发展的重要基础，加强交流合作是民心所向、大势所趋。美方应该做的是摘掉有色眼镜，停止干扰破坏两国地方和民间交往，多做为两国民间友好架桥铺路的事，同中方一道，共同维护中美关系稳定发展的民意基础。（记者马卓言）

(责编：贾文婷、杨牧)

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