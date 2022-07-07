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“童年无国界”中巴儿童文学云交流活动成功举办

2022年07月07日18:17 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京7月7日电（记者宋亦然）当地时间7月6日，由巴西圣保罗州立大学孔子学院、中国驻圣保罗总领馆、圣保罗州保利斯塔文学院、上海市作家协会联合主办的“童年无国界”中巴儿童文学云交流活动以视频方式成功举行。

会议由圣保罗州保利斯塔文学院院长何塞·雷纳托·纳里尼主持，中国驻圣保罗总领馆陈佩洁总领事，圣保罗州立大学孔子学院外方院长易斯·安东尼奥·保利诺、中方院长叶丹，上海市作家协会副主席王伟，中国作家秦文君、殷健灵，巴西著名作家毛里西奥·德·苏萨、加布里埃尔·查利塔、伊兰·布雷曼受邀出席。

中国驻圣保罗总领馆陈佩洁总领事发表开幕致辞

陈佩洁总领事在开幕致辞中谈到，儿童是人类的未来，儿童文学是哺育儿童成长的重要精神食粮。面对当今纷繁复杂的世界，怎样引导孩子们健康成长，让真善美扎根心中，同时使孩子们理解跨越国家民族的团结合作的力量、文明互鉴的意义、友好和睦的价值，儿童文学的作用不可忽视，且任重道远。此次交流开启中巴文学特别是儿童文学交流合作的新起点，期待双方共建机制性交流平台，双方作家密切交往合作，推动作品互译，带两国孩子们共赏多元文化之美、共谋文明互鉴之道、共创命运与共之未来。

纳里尼院长表示，巴中两国共同点很多，文学对话是促进两国文化交流的重要纽带，并能拉近彼此距离。王伟副主席表示，这场“云端漫步”跨越大洋和高山，为促进两国作家交流互鉴进一步铺平道路、拓展空间。保利诺教授表示，巴中两国文化交流形式多样、亮点频出，近年来文学作品互学互译日益增多，充分彰显两国不断深化的友好情谊。

巴西著名作家、漫画家毛里西奥·德·苏萨展示自己的作品

与会作家还围绕儿童文学的时代意义与现实责任展开了深入探讨，认为儿童是人类文明的未来与希望，在充满变革的全球化时代，儿童文学是不可或缺的精神食粮，被赋予传播智慧、培育心灵、激发潜能的光荣使命。作家们还结合自身经历讲述了有关儿童文学与中巴交流的故事、展示了自己的作品，并表示期待疫情后实现互访，开展更多丰富深入的交流与合作。

(责编：贾文婷、刘慧)

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