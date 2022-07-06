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【中国有约】黄山：中国未来最干净的城市在这里

人民网记者 何蒨
2022年07月06日11:05 | 来源：人民网-国际频道
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今日黄山。人民网记者 何蒨摄
今日黄山。人民网记者 何蒨摄

黄山市委书记凌云在与“中国有约”中外记者见面时，信心十足地提到：“我们正致力打造山水人文、创意创新、青春活力、开放枢纽、美丽幸福‘五个之城’，努力成为全国最干净城市、最美丽乡村、最美风景线，让山水更清澈、乡村更美丽、环境更整洁、百姓更富裕。”

陶行知曾将徽州比作瑞士，因这里“山清水秀，气候温润，人杰地灵”。近日，黄山市出台了《黄山市打造“全国最干净城市”三年行动计划（2022—2024年）》，将利用三年时间持续开展“最干净指数”测评。至2024年，黄山全域将巩固提升干净指数标准，最终形成可操作、可复制、可推广的“最干净城市”黄山标准和长效管理体系。

黄山是中国旅游的出发地，1979年7月，邓小平在75岁高龄之际登临黄山。那时的黄山还没有修建索道，邓老婉言谢绝滑竿轿子，一步一步登上黄山，并发布黄山人“要有点雄心壮志，把黄山的牌子打出去”的“黄山谈话”，从此掀开了黄山乃至中国旅游业发展的新篇章。

如今，黄山的名字已经走向世界，黄山也与国际上28个城市景区缔结了友好关系。未来黄山的目标，是从“中国旅游始发地”走向“世界旅游目的地”，以一座世界名山的高度及一座历史名城的厚度与全球进行对话。

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(责编：艾雯、常红)

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