王珍珍

金砖合作机制成立16年以来，金砖各国积极寻找合作领域，其中，数字经济领域的合作已经连续多年被列为金砖国家峰会的重要议题。尤其是在百年变局和世纪疫情交替影响下，数字经济已成为驱动全球经济和贸易增长的新引擎。金砖国家应该携手开展数字经济合作，走开放包容、合作共赢之路，落实全球发展倡议和联合国2030年可持续发展议程，为全球发展注入更多的信心与活力。

落实全球发展倡议的“金色抓手”

2021年9月习近平主席在第七十六届联合国大会一般性辩论上提出了坚持发展优先、以人民为中心、普惠包容、创新驱动、人与自然和谐共生、行动导向的全球发展倡议，构建全球发展命运共同体。在当前俄乌冲突不断升级、新冠肺炎疫情反复波动、逆全球化思潮涌动的形势下，各国迫切需要寻找行动导向的助推力。数字经济在产业升级、合作抗疫、减贫扶贫以及绿色发展等领域有着巨大的潜力空间，金砖国家开展数字经济合作可以为疫后世界经济的复苏提供“金砖方案”和贡献“金砖力量”。特别是当前中国数字经济规模已稳居世界第二位，在数字经济发展方面有很多经验值得借鉴学习，可以为全球的数字治理贡献“中国智慧”，为全球发展倡议和联合国2030年可持续发展议程的落实提供动力和方向。

金砖国家数字经济合作是实现产业升级的“加速器”和应对疫情冲击的“减震器”。近年来金砖国家在新工业革命伙伴关系框架下不断推进产业链、供应链领域合作。金砖五国通过智能化、数字化、网络化的手段可以有效提升产业基础能力，优化资源配置，为产业链供应链的安全稳定提供动力源泉。当前，全球疫情的反复无常严重冲击了各个国家企业的生产经营活动，金砖国家近三年来也积极运用数字技术手段推动金砖国家积极开展“大数据”抗疫经验信息分享、在线疫苗合作研究开发、虚拟平台共享临床病例等合作抗疫模式的创新，共同应对疫情挑战，彰显“金砖担当”，帮助各国尽快打赢疫情防控阻击战。

金砖国家数字经济合作是实现绿色发展的“助推器”和助力全球减贫的“稳定器”。近年来，金砖国家为共同应对全球环境挑战寻找金砖平台和金砖方案。通过将数字技术应用于生产过程中有效减少碳排放，通过将数字技术应用于消费者在对绿色产品的判断上可以督促企业生产更多的绿色低碳产品。因此，开展数字经济领域的合作可以更好地助推可持续发展目标的实现。减贫是全球发展倡议的重要合作领域，通过发展跨境电子商务可以更好地帮助金砖国家农副产品实现其市场价值，为农民创造更多就业岗位。通过大数据手段可以提高对贫困地区的识别程度以及扶贫资源的使用效率。数字经济合作在减贫扶贫方面潜力巨大，将为全球减贫事业发挥重要作用。

奏响共同发展的“金色乐章”

近年来，金砖各国纷纷提出数字经济发展的战略规划及政策措施，包括《金砖国家数字经济伙伴关系框架》《俄联邦数字经济发展2035规划》、巴西《数字政府战略》《南非国家数字及未来技术战略》、中国《“十四五”数字经济发展规划》、印度《数字印度战略规划》等，在数字经济领域合作方面取得了一定成效。

数字基础设施合作逐步深化。金砖各国积极增加在数字基础设施领域的投入，拓宽数字技术应用场景，加强在数字基础设施领域的合作。近年来中国对数字基础设施建设进行综合部署，已经建成全球最大规模的5G网络。鉴于中国在数字基建领域的超前性，中国也积极帮助其他金砖国家完善数字基础设施建设，中国企业纷纷与金砖国家当地信息通信企业合作，帮助提供数字基础设施解决方案。

数字经济合作机制逐步完善。金砖合作机制建立16年以来，中国与其他金砖国家借助一些官方机构以及非政府机构积极推动数字经济合作，通过召开领导人峰会、金砖国家外长会晤、金砖国家财长和央行行长会议、金砖国家科技创新部长级会议、金砖国家工业部长会议等为数字经济合作提供政策思路；通过举办金砖国家工商论坛、金砖国家青年科学家论坛、金砖国家可持续发展大数据论坛、金砖国家工业互联网与数字制造发展论坛、中俄数字经济高峰论坛、中俄数字经济创新合作论坛、中非合作论坛等积极探讨数字技术在农业、制造业、服务业、政务服务等领域的运用。金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地的建设积极探索中国与其他金砖国家在政策协调、人才培养、项目开发等领域的合作。今年5月发布的《金砖国家制造业数字化转型合作倡议》，就凝聚数字化发展理念和建设通达的数字基础设施等达成了10点共识。

跨境电子商务合作步伐加快。中国与金砖国家的经贸往来密切，即便是在疫情影响下，中国与金砖国家双边贸易额仍然逆势上涨，其中跨境电子商务成为疫情下中国与金砖国家贸易的主力军。通过签署金砖国家电子商务合作框架优化电子商务发展营商环境，通过跨境电商产业园、直播基地建设等形式推动金砖国家咖啡、香料、红酒、伏特加等特色产品迅速对接中国市场，持续深化与金砖国家在电子商务领域的合作。比如，阿里巴巴速卖通积极为金砖国家的消费者购买境内外商品搭建交易平台，通过持续优化海外仓配送物流体验，越来越多的消费者选择“在家购全球”的方式。

科技教育交流合作不断加强。金砖五国之间通过开展智库活动加强相互之间的科技教育交流。通过开展金砖国家智库国际研讨会，聚焦数字经济与科技创新等领域，中国移动研究院积极与俄罗斯开展5G工业技术和经验交流。2021年中俄两国签署数字经济领域投资合作备忘录，积极推动数字经济示范项目建设，并依托该项目的建设举办了一系列的专项活动和数字经济领域的技术交流。中俄数字经济研究中心落户厦门，探索在数字经济领域的深度合作。中国与巴西就产业链供应链开展合作，深化两国数字技术交流。

拓宽数字经济合作的“金色之路”

未来几年，金砖国家要顺应世界经济创新发展的大趋势，把数字经济打造成主要的增长点，从以下方面着手，努力拓宽各国间在数字经济方面的合作之路。

促进数字经济合作领域的政策沟通。增强政治互信，深化金砖合作机制框架下领导人会晤机制，建立健全金砖国家沟通对话机制。加强各方在数字经济发展战略层面精准有效对接，精准把握金砖国家在数字经济发展方面的需求。充分利用金砖国家新开发银行、金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地等平台的作用，针对数字经济发展以及数字治理等展开交流。发挥金砖国家智库合作平台的作用，打造“金砖国家智库共同体”，探讨建立数字经济咨询委员会，推动金砖国家加强在数字经济基础理论研究、数字技术应用场景领域的探讨。推动金砖国家加强在数字技术助力合作抗疫、减贫扶贫、绿色发展等领域的交流。

推动数字基础设施互联互通。积极推动信息基础设施建设，对于一些信息基础设施较为落后的地区，可以先大幅提升网络带宽和网络性能；对于一些基础设施较为先进的地区，可以强化双方在5G网络、移动物联网、卫星导航的合作。积极推动信息技术改造提升传统基础设施，实施智慧港口、智慧交通、智慧城市工程。推动金砖国家智慧物流信息平台建设，提升物流效率，降低金砖国家物流成本。依托金砖国家已出台的与隐私保护、数据安全、网络安全等相关的法律条例，加强金砖国家间共同布局网络安全体系，建立网络安全合作对话机制，确保数据安全、个人隐私数据保护、知识产权保护和打击网络犯罪，建立网络安全监控平台，有效防范网络安全风险。充分发挥金砖国家新开发银行、丝路基金等对数字基础设施建设的支持作用，开发金融创新产品。

深化数字经济领域合作模式。推动传统产业改造升级，积极推动金砖国家在数字技术赋能传统制造业和服务业方面的交流与合作，鼓励传统企业投资数字技术，发展智能制造、定制化生产、数字旅游、数字教育、数字医疗、数字金融等新业态。通过“云直播+带货”的方式调动金砖国家民众网购的积极性，发展数字服务贸易。重点建设金砖国家数字经济产业园区，建立新的生产基地，打造产业聚集新高地，吸收更多的项目落户园区，共同打造一批金砖新工业革命领域标志性合作项目。

推动数字化人才培养与交流。完善金砖国家数字技能职业教育培训体系，加强数字技能培训合作，以腾讯、阿里、厦门金砖新工业能力提升培训基地等平台为依托，针对金砖国家开展在大数据分析、数据保护等技能的职业教育培训，提高从业人员的素质素养。推动金砖国家探索数字化人才培养模式，基于印度在软件人才培养的优势，可以与其共建人才培养基地。鼓励金砖国家高校间加强数字经济的合作研究，以数字经济研究项目为依托，根据国家发展战略需要和企业需求定向培养数字经济人才。推动金砖国家共建数字经济实验室，加大在区块链、人工智能、云计算等前沿领域开展科技研发与技术攻关，借力数字技术，实现跨区域的远程合作。通过举办金砖国家青年科学家论坛、金砖国家青年论坛等展开科技领域的交流合作促进青年发展。

（作者：王珍珍，系福建师范大学经济学院副教授、福建省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）

(责编：燕勐、徐祥丽)