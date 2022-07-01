新华社内罗毕6月30日电（记者白林）中国驻肯尼亚大使周平剑与联合国儿童基金会（儿基会）驻肯尼亚代表扎曼6月30日在内罗毕签署中国援助肯尼亚孕产妇、新生儿和儿童健康项目完结证书。

周平剑在签署仪式上说，这一项目的顺利完成并取得预期效果是双方在南南合作框架下良好合作的重要体现。中国帮助肯尼亚进一步改善了项目实施地孕产妇、新生儿和儿童健康状况，并有效提高了当地医疗设施和技术水平。

扎曼表示，该项目共向肯尼亚8个郡的159个卫生机构提供了医疗物资和技术培训，约300万人从中受益。她表示，在中方援助和支持下，儿基会在肯尼亚进一步加强了基层卫生机构包括社区卫生部门的建设，并有效降低了新冠疫情期间肯尼亚孕产妇和儿童死亡率。

肯尼亚孕产妇、新生儿和儿童健康项目历时两年，由中国南南合作援助基金出资，由儿基会执行。项目主要通过医务人员能力建设、提供医疗设备、建立信息统计系统等方式，改善和提高孕产妇、新生儿和儿童保健干预措施的覆盖率，改进项目实施地卫生保健状况，并降低孕产妇及新生儿死亡率。

(责编：燕勐、刘洁妍)