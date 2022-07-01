新华社联合国6月30日电 中国常驻联合国代表张军6月30日在联大举办的全球道路安全高级别会议上发言时表示，发展中国家在道路交通基础设施领域迫切需要国际社会扩大支持，实施有关道路安全行动需注意不让发展中国家掉队。

张军说，道路安全是实现可持续发展的重要方面。受新冠疫情等因素冲击，世界经济复苏艰难，各国多年发展成果得而复失，发展中国家面临的投资匮乏、资金短缺等挑战更为突出，特别是在道路交通基础设施领域，迫切需要国际社会扩大支持。

张军说，统计显示，交通事故每年造成的全球伤亡90%发生在发展中国家。实施第二个道路安全行动十年计划任重道远，需要加强合作，加大投入，尤其不让发展中国家掉队。

张军说，中国是道路交通大国，中方将继续把保障人民生命安全放在首位，立足本国国情，着力推进道路交通治理能力现代化，并愿与各国以及利益攸关方加强交流合作，为第二个道路安全行动十年计划有效实施作出贡献。

联大2020年通过决议，宣布2021年至2030年为第二个道路安全行动十年，目标是在这10年间将道路交通死伤人数减少至少50%。

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