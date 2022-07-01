新华社德黑兰6月30日电（记者高文成）据伊朗外交部网站6月30日消息，伊朗外长阿卜杜拉希扬说，伊朗对在卡塔尔首都多哈就恢复履行伊朗核问题全面协议举行的谈判持“积极评价”。

6月28日至29日，在欧盟的协调下，伊朗和美国在多哈举行了为期两天的间接谈判。阿卜杜拉希扬29日晚与卡塔尔副首相兼外交大臣穆罕默德通电话时说，感谢卡塔尔举办谈判，伊朗决心继续谈判，直到达成“现实的协议”。伊朗“已准备好达成一项良好、稳健和持久的协议，如果美国采取现实行动，就可以达成协议”。

穆罕默德说，伊朗、欧盟和美国在多哈的讨论是“建设性的和积极的”，卡塔尔作为谈判举办方将不遗余力地争取让各方恢复履行伊核协议。

欧盟协调员、欧盟对外行动署副秘书长莫拉29日在社交媒体上说，美伊双方在多哈展开两天“紧张”谈判，但没有取得欧盟团队作为协调人所期望的进展。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方2021年4月开始在奥地利首都维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。第八轮谈判于2021年12月27日在维也纳启动。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，谈判由于“外部因素”暂停。6月25日，阿卜杜拉希扬和博雷利在德黑兰宣布，伊核谈判将在数天内重启。

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