新华社联合国6月30日电 中国常驻联合国代表张军6月30日在安理会伊核问题公开会上发言表示，美国作为伊核危机的始作俑者，应采取切实措施，积极回应伊朗合理诉求。

张军说，为推动伊核问题复谈进程继续沿着正确轨道前进，尽早取得积极成果，要秉持正确是非逻辑。美国上届政府不顾国际社会反对，单方面退出全面协议，持续对伊朗极限施压，这是当前伊核危机的根源所在。美方作为伊核危机的始作俑者，理应认识到自身责任，彻底纠正错误，尽快做出政治决断，采取切实措施，积极回应伊方合理诉求。美方一边口口声声表示愿为重返协议作出努力，一边却在复谈期间对伊朗和第三方追加升级制裁，这显然不利于谈判取得进展。美方应重信守诺，解除所有相关对伊单边制裁及“长臂管辖”措施，确保伊方可充分获得全面协议的经济红利。

张军表示，《不扩散核武器条约》是国际核不扩散体系的基石。美、英、澳开展核潜艇合作是《不扩散核武器条约》达成以来，核武器国家首次公然向无核武器国家转让核武器材料。无论三国对核潜艇合作冠以何种名义，都掩盖不了其核扩散行为的本质，消除不了其对伊核问题政治外交解决产生的负面影响，改变不了对地区和平稳定造成的风险。这种双重标准和破坏《不扩散核武器条约》目标和宗旨的做法必须予以纠正，以维护国际核不扩散体系权威性和有效性。

张军说，对话协商是解决伊核危机的唯一正确途径。有关各方应相向而行，坚持政治外交解决大方向。中方欢迎并支持一切有利于和平解决危机的努力，赞赏欧盟近期开展的斡旋工作，希望欧盟继续发挥协调员独特作用，为推动各方体现更多灵活作出更大努力。

张军表示，自去年以来，伊核问题全面协议恢复履约谈判取得积极进展，目前谈判已到最后关头，中方欢迎美伊在多哈重启间接谈判。希望有关各方增强紧迫感，尽快就剩余未决问题达成共识，为恢复全面协议完整、有效执行扫除障碍。

张军说，当前形势下，各方均应保持理性克制，不要采取导致局势轮番升级的非建设性举措。中方反对将国际原子能机构事务政治化，反对有关国家日前强推机构理事会通过涉伊决议，支持机构与伊方通过对话合作解决未决问题。

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