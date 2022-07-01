新华社加拉加斯6月30日电（记者徐烨 王瑛）乔治敦消息：中国驻圭亚那大使馆6月29日举行活动庆祝中圭建交50周年。圭亚那总统阿里、中国驻圭亚那大使郭海燕出席活动并致辞。

阿里在致辞中说，圭亚那在英语加勒比地区率先与中国建交，坚定奉行一个中国原则。圭中合作遍布贸易、投资、农业、基建、通信、卫生、教育、文化、体育等诸多领域。圭中在中拉论坛、中国-加勒比经贸合作论坛框架内积极开展合作，并在国际多边机制中保持密切协调，共同支持多边主义。圭中关系前50年的发展为下一个50年打下了坚实基础，圭方期待同中方携手共进，为两国发展和世界福祉不懈奋斗。

郭海燕在致辞中总结了中圭关系的三大精神内涵，即相互尊重、平等相待为基础的互信，互利共赢、共谋发展为目标的合作，守望相助、相互理解为传统的友谊。她说，中方愿与圭方以庆祝建交50周年为新的历史起点，深化政治互信，加强经贸往来，拓展合作空间，增进交流互鉴，共同弘扬真正的多边主义，维护国际公平正义，为世界和平发展作出新的贡献。

活动上，圭方发布了圭中建交50周年纪念邮票。郭海燕向出席活动的圭亚那总理菲利普斯赠送了中方发行的中圭建交50周年纪念封。

圭亚那副总统贾格迪奥、外长托德等圭内阁成员，各界友好人士，驻圭外交使团，中资机构代表以及华侨华人代表等100多人出席当晚的庆祝活动。

1972年6月27日，中国与圭亚那正式建立外交关系。圭亚那是中国政府向拉美和加勒比地区派遣医疗队的第一个国家。自1993年起，中国累计派出援圭医疗队17期，诊治患者130万人次，赢得当地人民和政府的充分肯定与赞誉。

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