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美国联邦最高法院迎来首位非洲裔女性大法官

2022年07月01日09:38 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿6月30日电（记者孙丁）凯坦吉·布朗·杰克逊6月30日宣誓就职美国联邦最高法院大法官，成为美国历史上首位出任联邦最高法院大法官的非洲裔女性。

　　联邦最高法院在网站上直播了杰克逊的宣誓就职仪式，首席大法官约翰·罗伯茨、当天正式退休的大法官斯蒂芬·布雷耶以及杰克逊的家人等现场出席。

　　今年1月，布雷耶宣布计划在夏天退休。2月底，拜登提名杰克逊接替布雷耶。4月，美国国会参议院表决批准杰克逊出任联邦最高法院大法官。

　　杰克逊现年51岁，毕业于哈佛大学法学院，于2021年6月开始担任哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院法官。

　　联邦最高法院有9名大法官，其中包括一名首席大法官，人选由总统提名，需得到国会参议院批准，上任后可终身任职。杰克逊就任后，该法院继续由6名保守派大法官和3名自由派大法官组成。

　　联邦最高法院是美国司法系统最终上诉法院，有权评审和推翻下级法院裁决，同时也是美国宪法的最终解释者。一周前，该法院推翻近半个世纪前在联邦层面确立堕胎权的判例“罗诉韦德案”，取消对女性堕胎权的宪法保护，引发广泛争议。

(责编：燕勐、刘洁妍)

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