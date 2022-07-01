新华社仰光6月30日电（记者张东强）中国政府向东盟提供援缅新冠疫苗交接仪式6月30日在中国驻缅甸大使馆举行。

中国驻缅甸大使陈海，东盟缅甸问题特使、柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆，东盟副秘书长艾格帕出席仪式并致辞。缅甸卫生部副部长兼东盟对缅人道主义援助缅方工作组副主席埃吞、东盟等国家驻缅使馆及联合国驻缅机构代表出席。

陈海在致辞中表示，疫情暴发以来，中国和缅甸一直守望相助、共克时艰。中方迄今已向缅甸提供5100万剂疫苗，协助缅方实现疫苗本土灌装生产，开辟防疫物资输缅绿色通道。此次中方通过东盟再次向缅提供疫苗援助，充分体现了中方对东盟的重视，以及对缅人道主义援助工作的支持。

陈海说，东盟是中国开展抗疫合作的重点方向，中方迄今已向东盟国家提供超过6亿剂疫苗。中方将继续深化与东盟的全面战略伙伴关系，同东盟开展抗疫合作，促进疫后复苏。中方支持东盟落实“五点共识”，推进缅和解进程。中国对缅友好政策始终面向缅全体人民，将继续通过多种渠道向缅提供急需帮助，并同东盟等友好各方一道，为缅甸国家转型进程发挥建设性作用。

布拉索昆表示，中方此次援助践行了对东盟中心地位的承诺，衷心感谢中方对东盟的支持。东盟希望帮助缅甸回归常态，推进落实东盟“五点共识”，推动对缅人道主义援助，为各方建立互信创造条件，改善缅甸人民福祉。

艾格帕表示，希望更多东盟对话伙伴像中国一样向东盟伸出援手，支持东盟工作。东盟对缅人道主义援助将秉持人道、中立、公正和独立原则，把援助物资送至缅甸各地有需要民众手中。

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