新华社布拉柴维尔6月30日电（记者史彧）世界卫生组织非洲区域办事处30日发表新闻公报说，截至6月28日，非洲13个国家今年已报告猴痘疑似病例1821例，其中仅109例被实验室确诊。非洲多国目前亟需提升猴痘病毒的监测和实验室诊断能力。

公报说，非洲近期报告猴痘确诊病例的国家中，有3国（加纳、摩洛哥和南非）此前从未报告过猴痘病例。其中，南非报告的两例确诊病例没有旅行史，这表明猴痘在本土传播的可能性很高。

非洲目前的猴痘确诊病例仅占全球4500多例确诊病例的2%，然而非洲地区仍有大量疑似病例，其中81%来自刚果（金），这凸显了提高猴痘诊断能力的必要性。

世卫组织非洲区域办事处主任玛奇迪索·穆蒂30日在刚果（布）首都布拉柴维尔召开的线上记者会上说，目前许多非洲国家缺乏猴痘检测试剂以及样本采集、处理和检测方面的培训。

她说，世卫组织正协助非洲国家提升猴痘监测和实验室诊断能力。接下来几个星期，世卫组织将向首批20个非洲国家的实验室专家提供猴痘病毒基因组测序培训。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。过去数周内，多个欧美国家报告了多起猴痘病毒集群病例，其中多数病例为有男男性行为者。世卫组织称，猴痘病例常多发于西非和中非地区，而目前多个国家报告的确诊和疑似病例却没有任何猴痘流行地区旅行史，这种情况并不正常。

世卫组织25日表示，最近在50多个国家和地区传播的猴痘疫情暂不构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

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