新华社日内瓦6月30日电（记者陈斌杰 陈俊侠）世界贸易组织29日在瑞士日内瓦举办《贸易便利化协定》生效5周年纪念活动。中国代表在活动中宣介了中国推进“智慧海关、智能边境、智享联通”合作，加快实施《贸易便利化协定》的进程和经验。

世贸组织副总干事安娜贝尔·冈萨雷斯在活动开幕式上表示，《贸易便利化协定》为多边贸易合作增添了一个全新维度，对增强贸易韧性、促进贸易包容性、打击非法贸易、利用数字技术和加强国际合作具有重要意义。

来自多个世贸组织成员、国际组织和智库的代表在当天的活动中就如何更好实施《贸易便利化协定》进行了对话与交流。

中国驻世贸组织代表团张晓辉介绍了中国在践行“智慧海关、智能边境、智享联通”理念下的海关智能治理与贸易便利化实践。

张晓辉表示，中国是最早批准接受《贸易便利化协定》的世贸组织成员之一，中国政府不仅认识到《贸易便利化协定》实施对世界和中国经济的重要意义和影响，而且意识到智能科技硬件设施和软件系统建设将极大提高通关贸易便利化。

张晓辉表示，2019年以来，中国海关秉持“科技兴关”理念，积极推进边境管理机构协同治理，广泛应用智能自动化设备，在监管过程中积极探索通过数字化处理、网络化传输、智能化判别等手段，实现物流信息的数字化采集、执法风险的自动识别、现场作业的智能辅助、行政管理的智能决策，进而提升海关监管能力和优化进出口企业的贸易环境。

世贸组织成员在2013年巴厘岛部长级会议上结束了关于《贸易便利化协定》的谈判，该协定在获得世贸组织三分之二成员批准后于2017年2月22日生效。协定包含加快货物(包括过境货物)移动、放行和清关等方面的规定，以及海关和其他有关当局在贸易便利化和海关合规问题上进行有效合作的措施。

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