新华社北京6月30日电 题：北约新战略概念文件包藏美国“祸心”

新华社记者杜鹃 韩冰

诬称中国“危害北约安全”、将中国定位为“系统性挑战”……北大西洋公约组织日前通过的新战略概念文件，散布针对中国的不实虚假信息和挑衅言论，以意识形态划线挑动冲突对抗，暴露其本质就是受美国操控、用于维护美国霸权利益的工具。

北约新战略概念文件中，颠倒黑白之处比比皆是。明明蓄意围堵中国，却声称北约意在“自保”；明明主动挑起对抗，却妄称中国“分裂北约”。明眼者一看便知，其基调根据美国霸权的战略意图而定，其用心是为配合美国政府全方位打压中国。所谓“指导北约未来十年发展”的宗旨，实则是指导北约未来十年如何为维护美国霸权服务。

北约新战略概念文件中包藏的美国“祸心”值得高度警惕。综观这一文件，为推动北约染指亚太进行顶层设计，强行将一众盟友推上配合美国打压中国的轨道，只是美国意图之一。美国还不遗余力煽动欧俄对抗，企图借此持续削弱俄罗斯，并借机鼓动欧洲加强防务，利用欧洲资源减轻美国在欧防务压力。也就是说，美国打着“一石三鸟”的意图——遏华、削俄、损欧。这种险恶用心体现了美国的一个战略文化传统，就是把亚欧大陆视为地缘政治“大棋局”，认为只有阻止中俄欧等亚欧大陆多方合作，才能延续美国霸权。不难想象，如果国际局势按照美国设计的路径演变，亚太地区将风波不断，亚欧大陆将烽火不息。到头来，受益者唯有美国。

中国坚决反对北约散布涉华虚假消息和挑衅言论。中国坚持走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策，始终将核力量维持在国家安全需要的最低水平。中国国防费占国内生产总值比重长期远低于世界平均水平。中国不以武力威胁他国，不搞军事同盟，不对外输出意识形态，从未将手伸进别人家里，何谈威胁北约安全？倒是北约自己近年来说一套，做一套，虽然多次表示不寻求地理突破，不寻求到其他地区扩员，实际上却持续突破地域和领域，鼓吹集团对抗的“新冷战”。一些北约成员国更是频繁派飞机、军舰到中国周边海域搞军事演习，制造局势紧张，挑动矛盾。

美国“祸心”和北约错误言行的危害，已在全球范围内引起有识之士警觉。近来，从欧洲到亚洲，不少政界、学界人士都公开反对美国主导北约向亚太扩张，疾呼应与中国加强合作。北约前秘书长索拉纳日前表示，北约进一步扩张不会带来“一个更好的世界”，“相反，势必会造成一个分裂的世界”。韩国学者权起植指出，亚太国家应高度警惕美国利用北约划分阵营、激化地区矛盾冲突的危险企图。

失道寡助。据德国之声等多家媒体披露，此次北约新战略概念文件出台前，德国、法国、匈牙利等多个欧洲国家不赞同，甚至强烈反对美国的对华强硬描述。据美国《政治报》报道，葡萄牙外长克拉维尼奥日前公开表示，不希望北约未来仍像今天一样“聚焦集体防务”。事实证明，美国高估了自己恃强凌众的力量，低估了世界求和平谋发展的决心。美国借北约维护霸权私利的企图注定难以得逞。

中国始终坚定做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国不惹事，也绝不怕事。对侵犯中国利益的行径，中方必将坚决有力回击。

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