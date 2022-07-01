新华社阿布贾6月29日电 通讯：“心中小算盘”支起尼日利亚青年教育创业大梦想

新华社记者郭骏

6月的一个下午，尼日利亚南部城市哈科特港一所小学礼堂里人员满座，雪莉·本站在礼堂舞台下，向台上几名孩子快速报出一连串数字加减。随后，孩子们持笔的手在空中比划几下，迅速在另一只手拿的速写板写上数字，并举起速写板，向观众展示，又快又准的运算结果引发台下阵阵掌声。

这是当地一所珠心算培训学校举办的珠心算比赛决赛现场。当天，有近300名小学员参加这场珠心算大赛。经过激烈的淘汰赛，最后有10多名优胜者脱颖而出，参加决赛。

今年35岁的雪莉·本是这所珠心算培训学校校长。2018年，雪莉·本在一位曾留学中国的亲戚推荐下，来到中国山东实地考察了这个源于中国传统文化珠算的儿童心智开发“神技”，并坚定了她长久以来的教育创业梦想。

“中国孩子用算珠享受计算过程的样子给我留下深刻印象。我一直对儿童教育很有兴趣，于是决定把珠心算引进尼日利亚。如果中国孩子可以通过珠心算提高计算能力，那么尼日利亚孩子也可以尝试。”这位曾经的股票经理人告诉新华社记者。

在中国接受一段时间培训后，雪莉·本当年返回尼日利亚哈科特港，成立教学点，在当地小学大力推介珠心算课程。由于珠心算对孩子计算能力的提升立竿见影，相关课程很快得到师生和家长认可，珠心算推广十分顺利。

如今，雪莉·本的培训学校在哈科特港拥有两家直营教学中心，10多名专业教师，合作学校40多所，在学学员近3000名。

基克·戴维的两个孩子都参加了珠心算培训班，尽管两个孩子都没能在这次比赛中获得奖项，但戴维对新华社记者说，他很满意孩子们的表现。

“自从孩子们开始学珠心算后，他们对数学的兴趣提高不少，学习上更自信了，这才是让我感到高兴的。”戴维说。

在比赛现场观摩的一位私立小学校长告诉新华社记者，孩子们出色的表现让他更坚定了把珠心算正式纳入学校课程的信心。“我现在知道，珠心算除了提高孩子的计算能力，还能刺激大脑开发，有助于提升儿童的学习能力和效率。”他说。

专注珠心算培训的中国神墨教育创始人李绵军日前接受新华社记者视频连线采访时表示，珠心算源于珠算，是将算盘的盘式、档次及算珠在脑海中绘出影像，在“心中”完成珠算的运算，在提升儿童认知机能和注意力方面效果显著。

据他介绍，2018年以来，神墨教育已在尼日利亚、卢旺达、坦桑尼亚和赞比亚等十余个国家资助成立了珠心算培训学校。

雪莉·本现在有了更大的心愿，那就是未来几年将珠心算培训业务扩展到尼日利亚其他城市，并推动在尼日利亚确立珠心算培训和认证标准，“更加系统地推广珠心算”。

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