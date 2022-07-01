人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

外交部：北约才是世界安全稳定的“系统性挑战”

2022年07月01日09:22 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京6月30日电（记者成欣）针对北约近日出台的新“战略概念”文件中涉华内容，外交部发言人赵立坚6月30日表示，该文件罔顾事实、颠倒黑白，顽固坚持对华“系统性挑战”的错误定位，中方对此严重关切并坚决反对，“北约才是世界安全稳定的‘系统性挑战’”。

　　在当日例行记者会上，有记者问：6月29日，北约马德里峰会出台新“战略概念”文件，文件首次提及中国，声称中国对北约价值观、利益和安全造成挑战，并对中国国防建设、经济政策、技术发展等领域多加指责，同时又说要保持对华建设性接触。峰会还首次邀请日本、韩国等亚太国家领导人参会。中方对此有何评论？

　　赵立坚表示，北约所谓的新“战略概念”文件罔顾事实、颠倒黑白，顽固坚持对华“系统性挑战”的错误定位，抹黑中国对外政策，对中国正常的军事发展和国防政策说三道四，鼓动对抗对立，充满冷战思维和意识形态偏见。中方对此严重关切并坚决反对。

　　赵立坚说，众所周知，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国从来没有侵略过任何国家，从来不搞代理人战争，也不参加或者组建任何军事集团。中国坚持走和平发展道路，推动构建人类命运共同体，推进高质量共建“一带一路”，提出并践行全球发展倡议、全球安全倡议，为国际社会解决和平发展等重大问题提供了大量公共产品。“全世界人民都清楚，中国是世界和平发展的大好机遇，而不是北约臆想出来的什么‘系统性挑战’。”

　　“相比而言，北约才是世界安全稳定的‘系统性挑战’。”赵立坚说，北约宣称自身是区域性、防御性组织，实际上却不断突破地域和领域，到处发动战争、杀害无辜平民，双手沾满了世界人民的鲜血。中国人民不会忘记23年前以美国为首的北约轰炸中国驻南联盟使馆的罪行。现在北约又把触角伸向亚太，妄图输出冷战思维，复制阵营对抗。亚太是和平稳定的高地、合作发展的热土，任何损害本地区和平稳定、破坏本地区团结合作的行径，都将遭到中国人民和亚太国家人民的共同反对，注定不会得逞。

　　“我们要正告北约，渲染、炒作所谓‘中国威胁’完全是徒劳的。北约应立即停止针对中方的无端指责和挑衅言论，放弃冷战思维、零和博弈的过时理念，放弃迷信军事武力、谋求绝对安全的错误做法，放弃搞乱欧洲、搞乱亚太的危险行径。他们应该做的是为欧洲和世界安全稳定做些好事。”他说。

(责编：燕勐、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部