新华社北京6月30日电（记者成欣）针对北约近日出台的新“战略概念”文件中涉华内容，外交部发言人赵立坚6月30日表示，该文件罔顾事实、颠倒黑白，顽固坚持对华“系统性挑战”的错误定位，中方对此严重关切并坚决反对，“北约才是世界安全稳定的‘系统性挑战’”。

在当日例行记者会上，有记者问：6月29日，北约马德里峰会出台新“战略概念”文件，文件首次提及中国，声称中国对北约价值观、利益和安全造成挑战，并对中国国防建设、经济政策、技术发展等领域多加指责，同时又说要保持对华建设性接触。峰会还首次邀请日本、韩国等亚太国家领导人参会。中方对此有何评论？

赵立坚表示，北约所谓的新“战略概念”文件罔顾事实、颠倒黑白，顽固坚持对华“系统性挑战”的错误定位，抹黑中国对外政策，对中国正常的军事发展和国防政策说三道四，鼓动对抗对立，充满冷战思维和意识形态偏见。中方对此严重关切并坚决反对。

赵立坚说，众所周知，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国从来没有侵略过任何国家，从来不搞代理人战争，也不参加或者组建任何军事集团。中国坚持走和平发展道路，推动构建人类命运共同体，推进高质量共建“一带一路”，提出并践行全球发展倡议、全球安全倡议，为国际社会解决和平发展等重大问题提供了大量公共产品。“全世界人民都清楚，中国是世界和平发展的大好机遇，而不是北约臆想出来的什么‘系统性挑战’。”

“相比而言，北约才是世界安全稳定的‘系统性挑战’。”赵立坚说，北约宣称自身是区域性、防御性组织，实际上却不断突破地域和领域，到处发动战争、杀害无辜平民，双手沾满了世界人民的鲜血。中国人民不会忘记23年前以美国为首的北约轰炸中国驻南联盟使馆的罪行。现在北约又把触角伸向亚太，妄图输出冷战思维，复制阵营对抗。亚太是和平稳定的高地、合作发展的热土，任何损害本地区和平稳定、破坏本地区团结合作的行径，都将遭到中国人民和亚太国家人民的共同反对，注定不会得逞。

“我们要正告北约，渲染、炒作所谓‘中国威胁’完全是徒劳的。北约应立即停止针对中方的无端指责和挑衅言论，放弃冷战思维、零和博弈的过时理念，放弃迷信军事武力、谋求绝对安全的错误做法，放弃搞乱欧洲、搞乱亚太的危险行径。他们应该做的是为欧洲和世界安全稳定做些好事。”他说。

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