田耘

新华社洛美6月30日电（记者田耘）科托努消息：中国政府与联合国世界粮食计划署合作实施的贝宁粮食援助项目发放启动仪式6月29日在贝宁韦梅省阿乔洪市举行。

中国驻贝宁大使彭惊涛、世界粮食计划署驻贝宁代表阿杜阿、贝宁内政与公共安全部部长顾问当苏、韦梅省省长阿克波图苏等出席并致辞。

彭惊涛说，此次粮食援助是中国政府、贝宁政府、世界粮食计划署三方精诚合作的成果。新冠疫情暴发以来，中国是第一个驰援贝宁的国家，并陆续提供了试剂、疫苗等多种援助。中方将始终陪伴贝宁发展，积极对接两国发展战略，与贝宁携手共建人类命运共同体。

阿杜阿说，粮援项目是中方对联合国2030年可持续发展目标的有力支持。此次援助将向贝宁5个市镇的1万户贫困家庭提供共计约1070吨粮食，将极大缓解受疫情和洪灾影响民众的生活困难。此外，中国政府支持的贝宁“小学食堂”项目也取得令人瞩目的成绩，目前覆盖率已达75%，预计明年将达到100%。

当苏表示，中国政府和人民通过世界粮食计划署为贝宁政府和人民雪中送炭，贝宁总统塔隆及政府对此深表感谢。

2021年7月，中国与世界粮食计划署签署向包括贝宁在内的非洲三国提供粮食援助的协议。根据协议，中国政府使用南南合作援助基金向贝宁受洪灾民众提供玉米、大米、油盐等食物，以解决灾民困境。

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