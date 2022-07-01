本报记者 周卓斌

全球风能理事会近期发布的《全球风能报告2022》显示，2021年，全球海上风电新增装机容量21.1吉瓦，同比增长两倍，创历史最大增幅。全球海上风电将持续保持强劲增长势头。

根据报告，2021年全球风电新增装机总量中，海上风电占比22.5%。全球海上风电累计装机容量达57吉瓦，中国成为海上风电累计装机规模最大的国家。根据彭博新能源财经公布的数据，2021年全球风电整机制造商排名中，中国风电整机制造商占据了前10名中的6席。

全球海上风电发展潜力巨大。世界银行数据显示，全球可用的海上风电资源超过7.1万吉瓦。《全球风能报告2022》称，未来5年全球海上风电年均复合增长率预计达8.3%，2022年至2026年累计新增装机量将超90吉瓦。

海上风电具有发电利用效率高、不占用土地资源、适宜大规模开发、风机水路运输方便、靠近沿海电力负荷中心等优势。在当前各国纷纷寻求能源转型及碳中和的背景下，多国相继推出海上风电扩大发展计划。英国、德国、法国、荷兰等欧洲国家均计划到2030年新增数十吉瓦的装机量。美国计划到2030年累计装机达到30吉瓦。在亚洲，韩国、日本、越南等国近年来加快布局，到2030年计划装机量合计将超过25吉瓦。

海上风电被公认为实现能源转型与碳中和的重要载体，但其未来发展还面临加快突破技术瓶颈、加速工业供应链可持续发展以及降低成本等多方面挑战。全球风能理事会首席执行官本·巴克韦尔表示，各国应加快制定相关规划，保障投资顺畅，发展风电以促进经济增长、增加就业机会，同时更高效地实现气候目标。

（本报伦敦6月30日电）

《 人民日报 》（ 2022年07月01日 17 版）

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