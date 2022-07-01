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实现共同繁荣的合作共赢之路（国际论坛·读懂中国·读懂中国共产党）

史蒂芬·布鲁尔
2022年07月01日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　和平赤字、发展赤字、治理赤字摆在全人类面前，没有国家能在充斥陈旧思维的地缘政治博弈中成为真正赢家。人类要书写历史的新篇章，就必须向着和平与发展的目标共同努力，这也正是共建“一带一路”的价值和意义所在

　　

　　2013年，习近平主席提出“一带一路”倡议，倡导秉持和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，推进沿线国家的政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。中国与149个国家、32个国际组织签署共建“一带一路”合作文件，共建“一带一路”已成为促进共同发展、实现共同繁荣的合作共赢之路。放眼未来，共建“一带一路”具有广阔的发展前景。

　　“要致富，先修路”，这是中国人民耳熟能详的一句话，也是改革开放以来中国积累的重要发展经验。发展中国家要突破经济社会发展瓶颈，实现消除贫困的目标，就必须大力推进电力、公路、铁路等基础设施现代化。共建“一带一路”致力于促进沿线国家基础设施建设，对这些国家的整体发展具有重要意义。

　　长期以来，传统国际金融机构未能充分满足非洲、拉美等地区发展中国家在基础设施建设领域的融资需求。自共建“一带一路”合作启动以来，亚洲基础设施投资银行、丝路基金、金砖国家新开发银行等新型多边国际金融机构创立。这不仅有助于提升发展中国家在全球经济治理中的代表性，增强全球经济治理的有效性，也有助于缓解全球基础设施建设融资不足问题。

　　共建“一带一路”秉持的理念对人类共创光明未来具有重要意义。当今世界，经济增长乏力，“黑天鹅”事件频现，地区局势动荡不安。和平赤字、发展赤字、治理赤字摆在全人类面前，没有国家能在充斥陈旧思维的地缘政治博弈中成为真正赢家。人类要书写历史的新篇章，就必须向着和平与发展的目标共同努力，这也正是共建“一带一路”的价值和意义所在。共建“一带一路”倡导的合作共赢精神有利于世界摆脱当前面临的冲突和危机，建设一个更加和平、更加繁荣的未来。去年，习近平主席在联合国大会提出全球发展倡议，这是继“一带一路”倡议之后，中国为促进全球发展提供的又一项重要公共产品。全球发展倡议追求实现共同发展，表明中国愿与所有国家一起，为实现联合国2030年可持续发展目标而努力。

　　人类社会的发展进步需要东西方文明开展更多跨文化交流，这是促进更深层次合作的重要基础。对瑞典和欧洲而言，共建“一带一路”意味着巨大机遇。瑞典“一带一路”研究所成立于2018年，致力于推动瑞中两国社会就共建“一带一路”展开富有成效的对话，促进瑞中、欧中交流与合作。

　　（作者为瑞典“一带一路”研究所所长）


　　《 人民日报 》（ 2022年07月01日 03 版）
(责编：袁勃、杨光宇)

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