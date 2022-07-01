新华社伊斯兰堡6月29日电 当地时间6月29日，巴基斯坦总理夏巴兹在伊斯兰堡会见中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪。

杨洁篪转达习近平主席和李克强总理对夏巴兹总理的亲切问候。杨洁篪表示，巴基斯坦是中国的“铁杆”朋友和可信赖的兄弟。无论国际风云如何变幻，中巴互信和友谊都坚如磐石。中方始终将中巴关系置于周边外交的优先方向，愿同巴方进一步加强政策沟通和发展战略对接，赓续传统友谊，增进战略互信，深化务实合作，安全、顺利、高质量共建中巴经济走廊，携手构建新时代更加紧密的中巴命运共同体。

杨洁篪表示，中方愿同巴方密切多边事务协调，维护广大发展中国家共同利益。中方赞赏巴方支持全球发展倡议和全球安全倡议，愿同巴方共同推动倡议落地，让亚洲和世界变得更加和平、安全和繁荣。

夏巴兹请杨洁篪转达对习近平主席和李克强总理的诚挚问候。夏巴兹表示，发展对华关系是巴外交政策的基石。巴方坚定奉行一个中国政策，坚定支持中方维护核心利益和重大关切。巴政府和人民感谢中方长期无私帮助，愿学习借鉴中国经济发展和抗疫成功经验。中国发展前景光明，任何势力阻挡不了中国发展壮大进程。巴方愿同中方一道，深化各领域务实合作，加速推进中巴经济走廊建设，推动巴中全天候战略合作伙伴关系迈向新高度。全球发展倡议和全球安全倡议契合国际社会普遍期待，必将为地区和世界和平稳定与发展繁荣发挥重要作用。

中巴双方均表示要进一步加强在维护和促进地区安全稳定发展和反恐等方面的合作。

访问期间，杨洁篪还会见巴基斯坦外长比拉瓦尔和陆军参谋长巴杰瓦，就双边关系及共同关心的问题深入交换意见。

《 人民日报 》（ 2022年07月01日 03 版）

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