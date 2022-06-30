人民网北京6月30日电 （记者李欣怡）6月29日，2022年“一带一路”记者组织论坛通过线上方式召开。来自60多个国家和地区的近百名记者组织负责人及媒体代表围绕“媒体的社会责任”主题深入交流，并共同见证了“一带一路”记者组织合作平台官网正式上线。

当前，百年变局和世纪疫情交织叠加，国际局势复杂动荡，人类社会面临多重挑战。新闻媒体应当承担怎样的责任？如何正确地引导舆论？与会嘉宾各抒己见。

中国记协主席何平表示，共建“一带一路”不仅是丝路精神的历史昭示，也是当今世界的现实选择。各国媒体应秉持高度的社会责任感，客观报道世界的发展和进步。中国记协愿与各国记者组织一道，秉持人类命运共同体理念，凝聚各国民众团结合作、共克时艰的共识和信心。

波兰媒体协会主席马雷克·特拉赤克已连续5次参加“一带一路”记者组织论坛。他表示，共建“一带一路”是面向全球的合作倡议，有助于各国增进了解，推动经济发展和文化交流。

“当前，世界格局发生深刻变化，本届论坛的召开恰逢其时。”“一带一路”记者组织合作平台主席团成员、阿根廷布宜诺斯艾利斯记联主席莉迪亚·法卡莱认为，各国新闻机构应秉持真正的多边主义、推动务实合作。

“一带一路”记者组织合作平台主席团成员、俄罗斯记联主席弗拉基米尔·索洛维约夫表示，当前形势下，各国团结一致、相互支持和理解比以往更加重要。媒体应发挥团结社会的作用，共同应对国际社会面临的挑战。

“共建‘一带一路’逐步从理念转化为行动，从愿景转化为现实，取得丰硕成果，为国际社会广泛接受，相关报道也不断刊发。”斯里兰卡斯中记者论坛主席纳林·阿蓬索认为，应通过建设性机制，应对针对共建“一带一路”的误导性信息。

“媒体履行社会责任，必须坚持准确性、客观性和真实性原则。”埃及新闻署副署长艾哈迈德·萨拉姆表示，一些西方媒体利用其媒体霸权将西方国家观点、视角和倾向强加于人，以人权、自由等为借口干涉发展中国家内政。发展中国家媒体迫切需要开展合作，表达自身对各种国际问题的立场。

墨西哥头版俱乐部主席何塞·路易斯·乌里韦·奥特加认为，媒体应通过真实、坚定的新闻报道，展现后疫情时代媒体的责任感，坚定不移地践行提升新闻真实性和可靠性承诺。“‘媒体的社会责任’对世界各国都具有现实意义。”

卢旺达《非中评论》创始人吉拉德·姆班达认为，媒体应加强自我监管、推动事实核查，禁止滥用互联网平台，减少社交媒体平台的不实信息。

当前，信息技术发展带动媒体融合发展，也对新闻传播带来更多改变。“一带一路”记者组织合作平台主席团轮值主席、哈萨克斯坦记联秘书长巴扬·拉玛扎诺娃认为，当传统媒体和社交媒体之间的界限越来越模糊时，面对信息多元化带来的冲击，应该提高年轻记者的社会责任、政治素养，始终和人民站在一起，把人民的利益装在心中。

当前，新冠肺炎疫情仍在反复延宕。白俄罗斯记联主席安德烈·克里沃舍耶夫认为，在“一带一路”记者组织合作平台上，各方应借助言论的力量，谋求共同发展。

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